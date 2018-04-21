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сегодня, 09:57

Украина признала невозможность вернуть Крым

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#Украина #Россия #Крым
Украина признала невозможность вернуть Крым

На сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым, - заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "112 Украина".

В настоящий момент Украина не в состоянии вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире «112 Украина», - передает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. Однако Тука уверен, что в будущем Донбасс и Крым могут вернуться в состав Украины. Россия же, по его мнению, «понесет ответственность за свои действия».

Тука также рассказал, что министерство продолжает фиксировать случаи якобы «незаконной» добычи ресурсов на полуострове.

Ранее экс-посол ЕС в России Майкл Эмерсон заявил, что у Украины нет способа «вернуть» Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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#Украина #Россия #Крым

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