сегодня, 09:57
Украина признала невозможность вернуть Крым
На сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым, - заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "112 Украина".
По его словам, на сегодняшний день Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. Однако Тука уверен, что в будущем Донбасс и Крым могут вернуться в состав Украины. Россия же, по его мнению, «понесет ответственность за свои действия».
Тука также рассказал, что министерство продолжает фиксировать случаи якобы «незаконной» добычи ресурсов на полуострове.
Ранее экс-посол ЕС в России Майкл Эмерсон заявил, что у Украины нет способа «вернуть» Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.