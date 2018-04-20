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Выпрыгнувшего из окна горящего ТЦ в Кемерове мальчика выписали из больницы
11-летний мальчик, выпрыгнувший из окна четвертого этажа торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове при попытке убежать от пожара, выписался из больницы.
"Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть <…> Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику и через месяц - в конце мая - он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре "Золотая рыбка" (отделение восстановительного лечения)", - сказали в медучреждении.
При пожаре мальчик прыгнул с четвертого этажа, его родители и младшая сестра погибли. Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта. Все это время он проходил курс лечения в больнице, с ним находились его бабушки.
Еще один пострадавший - 18-летний молодой человек, также спрыгнувший с четвертого этажа "Зимней вишни", находится в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. В медучреждении сообщили, что "сегодня его готовят к выписке". "Также ему предстоит пройти курс реабилитации", - добавили в больнице.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали в результате пожара 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.