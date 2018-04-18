Общество

сегодня, 14:25

Два отставника и краевед

10 613
#Почетный гражданин города Липецка
Два отставника и краевед

В Липецком горсовете объявили имена претендентов на звание "Почетный гражданин города Липецка".

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этики Липецкого горсовета огласили имена кандидатов на звание "Почетный гражданин города Липецка". 

В горсовет поступили материалы на трех претендентов. В списке - два отставника (полицейский и сотрудник УФСИН) и энтузиаст-краевед, что может говорить о девальвации звания. Так, на городскую регалию претендуют 65-летний председатель областного краеведческого общества, член клуба "Эколог" Александр Клоков, 63-летний подполковник полиции Александр Гоголев, бывший заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Липецку, 73-летний полковник в отставке, экс-руководить УФССП по Липецкой области, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Валентин Сонин (кстати, кандидатуру Сонина на соискание звания "Почетного гражданина города Липецка" в прошлом году уже выдвигал исполнительный комитет Союза юридических лиц по развитию и защите гражданско-патриотических инициатив «ПАТРИОТ»).

Теперь в горсовете будут принимать звонки и письма от липчан, которые смогут высказать свои предложения по данным кандидатурам. Кто получит звание "Почетного гражданина Липецка" станет ясно на июньской сессии городского Совета, а сам знак - торжественно вручен победителям в День города (в числе обладателей почетного звания - легендарный полярник Иван Папанин, председатель Липецкого горисполкома Николай Яхонтов, бывший мэр Липецка Михаил Гулевский, губернаторы Михаил Наролин и Олег Королев, председатель Совета директоров ПАО "НЛМК" Владимир Лисин, митрополит Никон, бывший начальник 4-го Центра боевого применения и переучивания летного состава Александр Харчевский).
10 613
#Почетный гражданин города Липецка

Комментарии (10)

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полицая и пристава, однозначно,

12 минут назад
Нет.Всю жизнь протирали штаны,а теперь в почетные?Какие у них заслуги перед городом,кто знает,напишите.Хотя,это могли бы и журналисты написать.Ходить на общественные мероприятия на пенсии,когда делать нех- это не заслуга.Значит,просто,бабка из дома гонит.
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Не менее любопытный

15 минут назад
Любопытный, действительно логика есть. Если существует титул "почетного гражданина", то все остальные являются не почетными, то есть быдло, которое не следует почитать, даже если они законопослушны, трудолюбивы и сделали добра на благо родины возможно даже более тех кто обладает таковым титулом?
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Гидравлический Ампер

16 минут назад
Люди его не помнят, а его а почётные граждане))) Ну тогда может и улицу какую-нибудь в честь него назвать? Ну или переулок если заслуг не достаточно для улицы)))
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Любопытный

21 минуту назад
Хотелось бы понять, какие подвиги или просто общественно значимые деяния совершили все эти ветераны, чтобы им присваивать звание Почетных граждан? И ещё хотелось бы узнать, есть ли ещё в какой-нибудь стране мира практика присвоения подобных странных титулов?
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ФСИН

24 минуты назад
А когда Сонин руководил управлением ФСИН ??? Насколько я помню историю нашего управления такого не было. Был когда то Сонин руководителем управления Федеральной службы судебных приставов, он или нет - не знаю....
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888

27 минут назад
Вообще-то, Сонин руководил УФССП. Но для вас это, видимо одно и то же.
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Дирекция цирка

40 минут назад
цирк, похоже твой "папа" на "незалежной", вот там то цирк настоящий, пора тебе туда возвращаться.
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цирк

49 минут назад
может лучше ряженного клоуна казака или торгаша, которые играли роль подсадных уток на выборах вашего ,,папы,,
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Обыватель

51 минуту назад
Полагаю, что к этой заметке нужно приложить как минимум еще три, чтобы понять за что-же все таки и кого именно следует почитать? Лично мне про краеведа ничего не известно, фамилию Гоголев слышал, да пенсионер и ветеран, но таких как он отставников много, о каком-либо выдающемся деле с его стороны информации нет, как и нет информации о Сонине, помимо той, что посещает практически все торжественные мероприятия во всех ведомствах города. Может действительно кто-то из них и достоен звания, но нужно об этом проинформировать жителей, чтобы те сделали свой выбор.
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полицая и вертухая-

57 минут назад
Однозначно, нет.Много грехов на них не отмоленых.
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