Два отставника и краевед

В Липецком горсовете объявили имена претендентов на звание "Почетный гражданин города Липецка".

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этики Липецкого горсовета огласили имена кандидатов на звание "Почетный гражданин города Липецка".



В горсовет поступили материалы на трех претендентов. В списке - два отставника (полицейский и сотрудник УФСИН) и энтузиаст-краевед, что может говорить о девальвации звания. Так, на городскую регалию претендуют 65-летний председатель областного краеведческого общества, член клуба "Эколог" Александр Клоков, 63-летний подполковник полиции Александр Гоголев, бывший заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Липецку, 73-летний полковник в отставке, экс-руководить УФССП по Липецкой области, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Валентин Сонин (кстати, кандидатуру Сонина на соискание звания "Почетного гражданина города Липецка" в прошлом году уже выдвигал исполнительный комитет Союза юридических лиц по развитию и защите гражданско-патриотических инициатив «ПАТРИОТ»).



Теперь в горсовете будут принимать звонки и письма от липчан, которые смогут высказать свои предложения по данным кандидатурам. Кто получит звание "Почетного гражданина Липецка" станет ясно на июньской сессии городского Совета, а сам знак - торжественно вручен победителям в День города (в числе обладателей почетного звания - легендарный полярник Иван Папанин, председатель Липецкого горисполкома Николай Яхонтов, бывший мэр Липецка Михаил Гулевский, губернаторы Михаил Наролин и Олег Королев, председатель Совета директоров ПАО "НЛМК" Владимир Лисин, митрополит Никон, бывший начальник 4-го Центра боевого применения и переучивания летного состава Александр Харчевский).

