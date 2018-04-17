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В ЛНР обвинили ОБСЕ в обнародовании координат военной техники‍

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#ЛНР
В ЛНР обвинили ОБСЕ в обнародовании координат военной техники‍

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в обнародовании точных координат стоянки военной техники, которую силовики обстреляли в ночь на 17 апреля.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в обнародовании точных координат стоянки военной техники, которую силовики обстреляли в ночь на 17 апреля, - передает РИА-Новости.

Ранее в ЛНР заявили, что в ночь на 17 апреля украинские силовики обстреляли район расположения военной техники, которую ополченцы готовили для участия в параде ко дню Победы.

"Важно отметить, что обстрел территории Луганского ВВАУШ (Луганское высшее военное авиационное училище штурманов, — ред.) был произведен после опубликования СММ ОБСЕ снимков о расположении техники на аэродроме, которыми воспользовался противник", — заявил Марочко.

Он уточнил, что незадолго до инцидента техника сменила месторасположение, а украинская разведка не смогла выявить изменения перед грубейшей провокацией с обстрелом.

"Призываем Миссию ОБСЕ решительно отреагировать на грубое нарушение минских договоренностей со стороны ВСУ. И в следующий раз взвешивать свои действия", — заявил представитель оборонного ведомства республики.

По мнению Марочко, украинские силовики используя данные ОБСЕ, применили запрещенную крупнокалиберную артиллерию, "подвергнув угрозе жизни мирных жителей" Луганска.

"Помните, что любая оплошность наблюдателей может стоить жизни мирных жителей. Ваша миссия – в сдерживании конфликта, а не обеспечении кровавого режима актуальными сведениями для нанесения артиллерийских ударов", — заявил Марочко.

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#ЛНР

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