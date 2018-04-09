27 минут назад
В Ельце руководитель компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 6.5 млн рублей
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора клининговой компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и формирование доказательственной базы. Следствием также будут предприняты меры к возмещению вреда, причиненного бюджетной системе РФ, в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.
Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, лишение свободы сроком до 2 лет.
Необходимо напомнить, что, согласно действующему уголовному законодательству, добровольное погашение задолженности по налогам в полном объеме, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для прекращения уголовного дела.