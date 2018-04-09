Происшествия

27 минут назад

В Ельце руководитель компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 6.5 млн рублей

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#уголовное дело
В Ельце руководитель компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 6.5 млн рублей

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора клининговой компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, выполняя управленческие функции в фирмепо чистке и уборке зданий, с июля 2014 по  декабрь 2015 года в декларациях по НДС и налогу на прибыль указал заведомо ложные сведения, неправомерно завысив расходы над доходами. В результате уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль на сумму более 6,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и формирование доказательственной базы. Следствием также будут предприняты меры к возмещению вреда, причиненного бюджетной системе РФ, в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, лишение свободы сроком до 2 лет.
Необходимо напомнить, что, согласно действующему уголовному законодательству, добровольное погашение задолженности по налогам в полном объеме, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для прекращения уголовного дела.
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#уголовное дело

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