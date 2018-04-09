Культура

сегодня, 09:25

Липчане будут сдавать нормы ГТО в … библиотеке

3 330
#библионочь
Липчане будут сдавать нормы ГТО в … библиотеке

Гостей праздника «Библионочь» ожидает масса сюрпризов.

В 2018 году Липецкая областная универсальная научная библиотека посвятит акцию «Библионочь» своему 100-летию. Как сообщает администрация учреждения культуры, вечером 20 апреля гостей праздника ждет масса приятных сюрпризов.

- Только этой «Библионочью» и только в нашей библиотеке мы перенесемся на 100 лет вперед и увидим своими глазами, что же стало ещё через 100 лет с книгами, технологиями, библиотеками, людьми… - интригуют авторы проекта.

Гостей праздника будут радовать позитивные ведущие, музыкальные паузы от кавер-группы, невероятное танцевальное представление, бодрящие душу народные песни в исполнении арт-фолк-группы, умопомрачительные номера цирковой студии и звездное шоу. После основной части заработают абсолютно разные площадки: игротека, арт-цех, русская народная вечёрка, различные мастер-классы, площадка "ГТО - узнай свои возможности", экскурсии в сердце библиотеки - закрытое книгохранилище, Stand Up шоу, фотозона и магическое проникновение в смысл текста.

Старт мероприятия в 20 часов. Вход свободный. Приветствуется книжная тематика в выборе одежды и аксессуаров.
3 330
#библионочь

Комментарии (3)

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вандал

47 минут назад
я длинношеий праткнутый гаденыш и у меня есть ТАЗ-21099 и я не знаю што такое библиотека но я буду писать сваи гадкие каменты
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Я

сегодня, 10:10
Модераторы, а что не нравится в слове при учали?
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Я

сегодня, 10:09
Разве функция библиотеки это прием норм ГТО? Лучше бы к чтению * .
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