Происшествия

сегодня, 14:38

В Липецкой области подтопило две дороги

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#паводок
В Липецкой области подтопило две дороги

Вышли из берегов реки Байгора и Становая Ряса.

Сегодня в 14:00 в результате подъема воды в реке Байгора оказался подтоплен участок автомобильной дороги у села Пластинки Усманского района. Вода поднялась на 50 сантиметров над уровне дорожного полотна.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Подтопления домов нет.

В это же время затопило дорогу у села Ратчино Добровского района. Здесь вышла из берегов река Становая Ряса. Вода залила и проселочные дороги, приусадебные участки. Подтопления домов нет.

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Уровень воды составляет от 5 до 25 сантиметров.

В течение этой недели автомобильные дороги и низкводные мосты подтапливало практически во всех районах Липецкой области.

фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

606
#паводок

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