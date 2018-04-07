сегодня, 14:38
В Липецкой области подтопило две дороги
Вышли из берегов реки Байгора и Становая Ряса.
Сегодня в 14:00 в результате подъема воды в реке Байгора оказался подтоплен участок автомобильной дороги у села Пластинки Усманского района. Вода поднялась на 50 сантиметров над уровне дорожного полотна.
Жизнеобеспечение населения не нарушено. Подтопления домов нет.
В это же время затопило дорогу у села Ратчино Добровского района. Здесь вышла из берегов река Становая Ряса. Вода залила и проселочные дороги, приусадебные участки. Подтопления домов нет.
Уровень воды составляет от 5 до 25 сантиметров.
В течение этой недели автомобильные дороги и низкводные мосты подтапливало практически во всех районах Липецкой области.
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.