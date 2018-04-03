Общество

28 минут назад

Пункт замены транспортных карт будет работать в выходной день

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#транспортные карты
Пункт замены транспортных карт будет работать в выходной день

Департамент транспорта напоминает липчанам, что с начала этой недели заявления на возмещение затрат по замене городской карты «Липецк Транспорт» на региональную с переводом остатков средств будут принимать не только по будням, но и в выходной день.

В пункте их приема на улице Московской, д. 77 (МУП «Липецкая городская транспортная компания») изменился график: в будние дни он работает до 19.00, по субботам – с 9.00 до 16.00. Пункт по адресу пр. Победы, д. 85 перестал принимать заявления.

Замена транспортных карт началась 15 января 2018 года. За этот период в пункты по приему заявлений на возврат неиспользованных денежных средств и возмещение стоимости транспортной карты обратилось более 11 тысяч горожан. В общей сумме им вернули около 2 млн. рублей. В первые дни работы оба пункта обслуживали по 500 липчан. В настоящее время поток обращений значительно снизился. В связи с чем было принято решение оставить только один.

Для подачи заявления горожанам при себе необходимо иметь транспортную карту нового образца, документ, удостоверяющий личность и карту «Липецк Транспорт», сообщает пресс-служба администрации города.


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#транспортные карты

Комментарии (1)

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Пассажир

1 минуту назад
Придумали х.... , а то людям заняться нечем , В очередях стоять за картами ...бараны.... лутше верните маршрут 367 скоты, люди домой не могут уехать
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