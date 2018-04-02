Чиновники погорели на жалобе в ФАС

В отношении заказчика возбуждают дело.

Управление ФАС по Липецкой области рассмотрело заявление "Управление капитального строительства" Ельца с требование включить в реестр недобросовестных подрядчика. При выяснении ситуации оказалось, что ситуации виноват сам заказчик.



Как указано в материалах УФАС, антимонопольщиками была проведена проверка информации и документов, поступивших от МКУ "Управление капитального строительства" Ельца об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству парка железнодорожников в городе Ельце, заключенного с ООО «Компания ЮГ». Исходя из соглашения сторон, работы должны быть выполнены в до 15 декабря 2017 года. Однако, благоустройство парка к этой дате не завершилось. Отношения продлили на месяц, улучшили материалы, но и в новый срок работы не завершили. Тогда чиновники решили в одностороннем порядке разорвать отношения, пожаловаться в УФАС, чтобы компанию включили в список неблагонадежных.



Разбирательство показало обратную картину. Как пояснил присутствующий при проведении проверки представитель ООО «Компания ЮГ», нарушения срока выполнения работ явились следствием не размещения заказчиком на сайте госзакупок проектной документации в полном объеме. Более того, в проектной и сметной документации, представленной подрядчику, имелись противоречия, препятствующие своевременному выполнению работ, предусмотренных контрактом. Кроме того, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, обществом получено не было.



- Таким образом, в рассматриваемом случае, нарушен порядок, установленный ч.12 ст.95 Закона о контрактной системе, - указано в материалах УФАС по Липецкой области. - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ не вступило в законную силу и, следовательно, в силу положений ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе, данный контракт не может считаться расторгнутым.



Комиссия решила не включать сведения о поставщике в реестр недобросовестных, выдать чиновникам предписание об устранении выявленных нарушений Закона о контрактной системе и передать материалы внеплановой проверки должностному лицу Липецкого УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.