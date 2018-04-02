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Чиновники погорели на жалобе в ФАС

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#ФАС #жалоба #тендер
Чиновники погорели на жалобе в ФАС

В отношении заказчика возбуждают дело.

Управление ФАС по Липецкой области рассмотрело заявление "Управление капитального строительства" Ельца с требование включить в реестр недобросовестных подрядчика. При выяснении ситуации оказалось, что ситуации виноват сам заказчик.

Как указано в материалах УФАС, антимонопольщиками была проведена проверка информации и документов, поступивших от МКУ "Управление капитального строительства" Ельца об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству парка железнодорожников в городе Ельце, заключенного с ООО «Компания ЮГ». Исходя из соглашения сторон, работы должны быть выполнены в до 15 декабря 2017 года. Однако, благоустройство парка к этой дате не завершилось. Отношения продлили на месяц, улучшили материалы, но и в новый срок работы не завершили. Тогда чиновники решили в одностороннем порядке разорвать отношения, пожаловаться в УФАС, чтобы компанию включили в список неблагонадежных.

Разбирательство показало обратную картину. Как пояснил присутствующий при проведении проверки представитель ООО «Компания ЮГ», нарушения срока выполнения работ явились следствием не размещения заказчиком на сайте госзакупок проектной документации в полном объеме. Более того, в проектной и сметной документации, представленной подрядчику, имелись противоречия, препятствующие своевременному выполнению работ, предусмотренных контрактом. Кроме того, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, обществом получено не было.

- Таким образом, в рассматриваемом случае, нарушен порядок, установленный ч.12 ст.95 Закона о контрактной системе, - указано в материалах УФАС по Липецкой области. - Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ не вступило в законную силу и, следовательно, в силу положений ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе, данный контракт не может считаться расторгнутым.

Комиссия решила не включать сведения о поставщике в реестр недобросовестных, выдать чиновникам предписание об устранении выявленных нарушений Закона о контрактной системе и передать материалы внеплановой проверки должностному лицу Липецкого УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
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#ФАС #жалоба #тендер

Комментарии (3)

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пресса

3 минуты назад
Пресса , ну включайте Вы проверку текста. Читать противно. Бездари
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Липчанке

33 минуты назад
потому и отключили. Вы думаете, эти твари не в курсе, что подвергают детей опасности? Но нельзя иметь своё мнение, что велели, то и тявкнули. Да и какое у них может быть СВОЁ мнение. Ж...лизы!
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липчанка

49 минут назад
Почему отключили комментарии в новостях о завершении карантина.Люди семьями болеют,что за издевательство над детьми,кому надо ,все занимаются дистанционно.
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