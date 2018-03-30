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Хлеб в Липецкой области в основном качественный: в прошлом году изъято всего 11 кг изделий

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Хлеб в Липецкой области в основном качественный: в прошлом году изъято всего 11 кг изделий

Впрочем, нарушителей все равно оштрафовали на круглую сумму.

В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области сообщили, что в 2017 году проведено 117 плановых и внеплановых проверок на рынке хлебобулочной продукции.

В общей сложности были взяты 1018 проб. Но в общей сложности из оборота изъяли лишь 11 кг некачественных хлебобулочных изделий. Причем это касается и той продукции, которая оказалась просроченной.

Виновные в нарушениях правил торговли одного из основных продуктов оштрафованы на 300 тысяч рублей.

Но в целом нужно призвать, что хлеб в Липецкой области в основном качественный.

Фото pravda-tv.ru

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Комментарии (8)

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Не эксперт

11 минут назад
Качество хлеба и булок ЛИМАК просто отвратительное, а статья - заказная реклама.
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кокс

20 минут назад
проверяли сколько хлеба 3 буханки ? что бы утверждать что он в основном качественный.
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цукерман

30 минут назад
Ложь на каждом шагу, везде, страна жополизов и очковтирателей!
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Ванька

45 минут назад
Это не хлеб это отрава , программа гайдарочубайса в действии !
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бряхня

57 минут назад
на редкость гадкий липецкий хлеб, боюсь даже представить из чего его делают. покупаю в основном воронежский или даже курский.
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Surgeon

58 минут назад
Хлеб ужасного качества, поэтому Лимак и теряет прибыль. Даже подовый хлеб, испеченный на новых линиях, условно съедобный в первые сутки. Ни каких органолептических свойств, присущих для хлеба. Он даже не пахнет хлебом, а все потому, что едим хлеб испеченный из муки сделанной из фуражного зерна и массы всяких добавок. Поэтому люди стали брать хлеб в магазинах, собственного производства или печь сами. Наверное, мы уже не почувствуем вкус хлеба, который был в прошлом веке до развала СССР и развития капитализма.
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Светлана

59 минут назад
Хлеб отвратительный! Весь крашеный солодом. Часто попадается непромес. И портится очень быстро.
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Пенс

сегодня, 10:49
Точно) на второй день плесенью покрывается.
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