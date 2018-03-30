сегодня, 10:35
Хлеб в Липецкой области в основном качественный: в прошлом году изъято всего 11 кг изделий
Впрочем, нарушителей все равно оштрафовали на круглую сумму.
В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области сообщили, что в 2017 году проведено 117 плановых и внеплановых проверок на рынке хлебобулочной продукции.
В общей сложности были взяты 1018 проб. Но в общей сложности из оборота изъяли лишь 11 кг некачественных хлебобулочных изделий. Причем это касается и той продукции, которая оказалась просроченной.
Виновные в нарушениях правил торговли одного из основных продуктов оштрафованы на 300 тысяч рублей.
Но в целом нужно призвать, что хлеб в Липецкой области в основном качественный.
Фото pravda-tv.ru
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