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Общество
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38 минут назад
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В Липецкой области дан отбой воздушной тревоге
За время тревоги был подавлен один беспилотник.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил об отбое воздушной тревоги.
Угроза прилёта в регион БПЛА была объявлена утром. Один беспилотник самолётного типа был подавлен в Лебедянском районе. По словам губернатора, жертв и пострадавших нет.
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