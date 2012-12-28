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38 минут назад
1

В Липецкой области дан отбой воздушной тревоге

За время тревоги был подавлен один беспилотник.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил об отбое воздушной тревоги.

Угроза прилёта в регион БПЛА была объявлена утром. Один беспилотник самолётного типа был подавлен в Лебедянском районе. По словам губернатора, жертв и пострадавших нет.

БПЛА
воздушная тревога
отбой тревоги
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Комментарии (1)

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Марфа
9 минут назад
Мы о ней и не знали. Зачем писать тогда об желтом и красном уровне опасности и о методах их оповещения? Ни прошлый, ни сегодня, никаких СМС, от слова СОВСЕМ. Или всем надо подписаться на губернатора, чтобы быть в курсе??
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