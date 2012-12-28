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сегодня, 11:36
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В Лебедянском районе подавили БПЛА

Губернатор заверил, что жертв и пострадавших нет.

БПЛА самолётного типа небольшого размера был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе, сообщил в Tekegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», - заверил глава региона.

Артамонов отметил, что системы обнаружения и подавления беспилотников находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность.

БПЛА
воздушная опасность
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
ха
53 минуты назад
так люди писали что его вчера сбили? как всегда сначало молчим глядим на реакцию народа, а потом начинаем отмазываться типа нуда, ну было
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Да ладно..
46 минут назад
Пиши что три года назад, чего уж тут..
Ответить
Василий
сегодня, 12:21
Один человек набрал 87 фальшивых процентов а остальное ему по барабану ,голосуйте дальше бараны
Ответить
Animal Planet.
12 минут назад
Нужно будет и еще за него проголосуем!
Ответить
гость
43 минуты назад
ФСБ просто обязано тебя проверить!
Ответить
Ваш тренер
49 минут назад
А один баран, выплюнул коммент, и в кусты... Да Вася?
Ответить
Гражданский активист
сегодня, 12:31
Это тебе по телевизору сказали?
Ответить
Александр
сегодня, 12:20
Молодцы.
Ответить
А
сегодня, 12:10
Как он долетел если был небольшого размера?
Ответить
Гость
сегодня, 11:56
Подавить это хорошо, но ещё лучше его обратно отправить по адресу отправки
Ответить
Гость
сегодня, 12:29
Не мой размер, маловато, не беру)
Ответить
Патриот
сегодня, 11:56
Терроризм не пройдёт! Слава ПВО!
Ответить
й
сегодня, 11:53
Три дня превратились в три года
Ответить
Вопрос
сегодня, 12:09
Мам понял что написал? Какие три дня?)))
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Ооо
сегодня, 11:48
Он один был, надеюсь? Молодцы, что загасили
Ответить
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