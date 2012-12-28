В Лебедянском районе подавили БПЛА

Губернатор заверил, что жертв и пострадавших нет.

БПЛА самолётного типа небольшого размера был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе, сообщил в Tekegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», - заверил глава региона.

Артамонов отметил, что системы обнаружения и подавления беспилотников находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность.