Марат Корчемный: «Я подумал – взорвали петарду, потом в гримёрку начали врываться перепуганные люди»
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Марат Корчемный: «Я подумал – взорвали петарду, потом в гримёрку начали врываться перепуганные люди»
Общество
195
36 минут назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
24 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на четырех улицах – с неудобствами столкнутся потребители 33 домов, зданий и строений, предупредили в компании.
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 51, 57, 59 по улице Студеновской, №№ 54, 61, 63, 65, 67 по улице Елецкой, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, вл.21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 2а, 2б, 3а, 8а, 22 по улице Писарева.
Воду подвезут по адресам: улица Елецкая, 63, улица Центральная, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
1
0
Комментарии