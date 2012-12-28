Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди

24 и 25 марта Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта атлантического циклона, пройдут небольшие дожди. 26 марта атмосферное давление повысится, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Липецкой области облачно, ночью умеренный, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от 0 до -5 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.

В Липецке облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью – от 0 до -2, днем – от +5 до +7 градусов.

День 24 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 22 градусов мороза.