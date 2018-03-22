В мире

сегодня, 12:26

Комитет Верховной рады поддержал арест Надежды Савченко‍

133
#Савченко #Украина #Рада
Комитет Верховной рады поддержал арест Надежды Савченко‍

Члены регламентного комитета Верховной рады поддержали ходатайство генпрокурора Украины Юрия Луценко о задержании и аресте депутата Надежды Савченко.

Регламентный комитет Верховной рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте внефракционного депутата Надежды Савченко. Такие решения депутаты поддержали единогласно.

Как ранее заявил Лецунко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко ранее осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит, - передает РИА-Новости.

133
#Савченко #Украина #Рада

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Американская подлодка замерзла в арктических льдах
#США #подлодка
Американская подлодка замерзла в арктических льдах

сегодня, 12:29

В мире
Британия намерена убедить европейские страны выслать российских дипломатов
#Британия #Европа #Россия
Британия намерена убедить европейские страны выслать российских дипломатов

сегодня, 11:14

В мире
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией‍
#Украина #Россия #экономика
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией‍

вчера, 14:09

В мире
Посол Великобритании не приедет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»‍
#Дело Скрипаля #Британия #Россия
Посол Великобритании не приедет в МИД РФ на встречу по «делу Скрипаля»‍

вчера, 13:07

В мире
Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за нового оружия России
#Трамп #Путин #Россия
Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за нового оружия России

вчера, 10:11

В мире
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
#Маккейн #Трамп #Путин
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

вчера, 09:09

В мире