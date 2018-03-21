Первый ЕГЭ сдали 9 человек

Экзамены прошли в шататном режиме и без сбоев.

Сегодня стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ с экзаменов по географии, информатике и ИКТ. В Липецкой области экзамены прошли в штатном режиме и без сбоев. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в Липецкой области ЕГЭ в досрочный период по географии, информатике и ИКТ писали девять человек. Для проведения ЕГЭ в досрочный период был организован один пункт проведения экзамена (ППЭ) в общеобразовательных организациях на базе Кадетской школы Липецкой области. По данным оперативного мониторинга в экзамене по информатике и ИКТ приняли участие пять выпускников. ЕГЭ по географии писали четыре человека. За ходом проведения экзамена наблюдали два общественных наблюдателя. Печать и сканирование контрольно-измерительных материалов в ППЭ Липецкой области прошло вовремя и без сбоев. Система онлайн-видеонаблюдения в аудиториях работала в штатном режиме. В ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области также велось онлайн наблюдение за ходом проведения экзамена. На всех пунктах проведения экзамена присутствовали сотрудники МВД и медицинские работники. Экзамен прошел без технических и технологических сбоев. Напомним, экзамены в этом году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября. В досрочном этапе ЕГЭ в Липецкой области планирует принять участие 216 человек, в том числе 10 выпускников текущего года. На выполнение работы по географии дается отводится 3 часа. Информатику и ИКТ необходимо написать в течение 3 часов 55 минут. Дата объявления результатов экзамена по географии, информатике и ИКТ - не позднее 4 апреля.