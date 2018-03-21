В Ельце столкнулись автобусы

Оба — общественный транспорт.

Фото: ДТП и ЧП Елец Онлайн

В Ельце столкнулись городские автобусы. Об этом через социальные сети сообщают очевидцы аварии.Столкновение автобусов маршрутов №№16 и 20 произошло днем на улице Новолипецкая, а районе остановки транспорта «Электросети». Данные о пострадавших нет. Авария стала причиной транспортного затора.