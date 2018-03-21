Происшествия

49 минут назад

В Ельце столкнулись автобусы

1 407
#ДТП #авария
В Ельце столкнулись автобусы

Оба — общественный транспорт.

В Ельце столкнулись городские автобусы. Об этом через социальные сети сообщают очевидцы аварии.

Столкновение автобусов маршрутов №№16 и 20 произошло днем на улице Новолипецкая, а районе остановки транспорта «Электросети». Данные о пострадавших нет. Авария стала причиной транспортного затора.

Фото: ДТП и ЧП Елец Онлайн
1 407
#ДТП #авария

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

18 минут назад
Мужчье учитесь управлять транспортом начните с башки
ответить

Еще в рубрике

Липецкий абонент обманул жительницу Татарстана
#мошенничество #объявление
2
Липецкий абонент обманул жительницу Татарстана

сегодня, 13:11

Происшествия
Из сельского дома украли 15 бутылок вина
#кража
3
Из сельского дома украли 15 бутылок вина

сегодня, 12:32

Происшествия
Бомж ограбил липчанку на железнодорожных путях
#грабеж
3
Бомж ограбил липчанку на железнодорожных путях

сегодня, 11:48

Происшествия
Невменяемый житель области напал на полицейского
#насилие в отношении представителя власти
10
Невменяемый житель области напал на полицейского

сегодня, 11:12

Происшествия
Сожитель обвинил липчанку в расточительстве и получил удар ножом в грудь
#убийство
9
Сожитель обвинил липчанку в расточительстве и получил удар ножом в грудь

сегодня, 10:09

Происшествия
В случае с горевшей на Плеханова «Toyota Camry» подозревают поджог
#поджог #пожар
12
В случае с горевшей на Плеханова «Toyota Camry» подозревают поджог

сегодня, 09:34

Происшествия