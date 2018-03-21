Происшествия
49 минут назад
В Ельце столкнулись автобусы
Оба — общественный транспорт.
В Ельце столкнулись городские автобусы. Об этом через социальные сети сообщают очевидцы аварии.
Столкновение автобусов маршрутов №№16 и 20 произошло днем на улице Новолипецкая, а районе остановки транспорта «Электросети». Данные о пострадавших нет. Авария стала причиной транспортного затора.
Фото: ДТП и ЧП Елец Онлайн
Столкновение автобусов маршрутов №№16 и 20 произошло днем на улице Новолипецкая, а районе остановки транспорта «Электросети». Данные о пострадавших нет. Авария стала причиной транспортного затора.
Фото: ДТП и ЧП Елец Онлайн
Нонка