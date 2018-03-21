Общество

сегодня, 12:50

И снова здравствуйте!

12 1340
#дороги
И снова здравствуйте!

Миллиард на дороги Липецка переторгуют заново. Победитель тот же. 

Как уже сообщал GOROD48, на февральском оперативном совещании глава Липецка Сергей Иванов поздравил руководителя МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» Алексея Вострикова с блестящей победой организации в торгах на капремонт улиц города - муниципальное предприятие, впервые в своей истории вступив в торги, выиграло все три лота! Однако глава Липецка поторопился с поздравлениями - УФАС по Липецкой области отменил результаты аукционов по жалобе ООО «Криптон» (организации, даже не участвовавшей в торгах). Антимонопольщики тогда обнаружили некоторые неточности в конкурсной документации, допущенные мэрией, и рекомендовали заново провести аукционы по всем трем лотам.

И вот вчера состоялись новые торги. И вновь их победителем стало муниципальное предприятие.

Первый лот - это попадающие под реконструкцию дороги по улицам Гагарина (от улицы Циолковского до улицы Ленина, включая площадь Авиаторов), Опытной (от Лебедянского шоссе до улицы Агрономической), Боевому проезду (от улицы Опытной до пересечения с улицей Железнякова), а также участок автомобильной дороги от Усманской трассы до улицы Полетаева (район Заречья). Начальная цена контракта - 382,7 млн рублей.

Второй лот - улица Первомайская (от площади Победы до улицы Карла Маркса), проспект Мира (от пересечения с улицей Марины Расковой и переулка Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира), улица Московская (от кольцевой развязки с улицей Катукова до улицы Ангарская), улица Баумана (от атодороги Р-119 «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин), улица Железнякова (от Боевого проезда до улицы Полевой), участок автомобильной дороги от Лебедянского шоссе до улицы Рыбалко (район 10-й Шахты). Цена контракта - 336,5 млн рублей.

Третий лот - улицы Ленина (от улицы Гагарина до улицы Зегеля), Неделина (от площади Победы до Петровского рынка), Ферросплавная (от пересечения с переулком Бестужева до кольцевой развязки Алмазная-Ферросплавная), Гайдара (от железнодорожного переезда до остановки «Сады Студеновского рудоуправления»), Неделина (от площади Победы до кольцевой развязки улиц Папина-Неделина), участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспект Победы-улица Катукова до кольцевого движения улица Металлургов-улица Краснозаводская (подходы к Октябрьскому мосту), участок автомобильной дороги от улицы Ковалева до пересечения с площадью Заводской). Цена контракта - 314,8 млн рублей.

Предприятие Алексея Вострикова начнет исполнение контрактов в мае.  

12 1340
#дороги

Комментарии (12)

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Епать Копать

11 минут назад
Город полностью встанет из за этих недоумков.
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48

27 минут назад
аферисты
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сотрудник

29 минут назад
Пустили козла в огород !
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о каг !

50 минут назад
Представьте,что вы поручили провести ремонт в собственной квартире малознакомому человеку ,наделив его широкими полномочиями: самостоятельно составить смету,выбрать материалы , определить подрядчика и, вдобавок ,разрешить ему же принять работы.Если этот человек нечист на руку , то он ,разумеется , раздует смету ,надует с материалами , приведет своих друзей - исполнителей (зачем ему с кем-то делиться),которые не особо будут технологию соблюдать, и потом всю эту халтуру примет.
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Гидравлический Ампер

51 минуту назад
Судя по фотки, в ближайшее время хороших дорог нам ждать не приходится.
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ливон и сос

52 минуты назад
Урааааааа опять мне 2 улицы делать Ленина и Неделина
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Нонка

56 минут назад
А кто это такой -смешное лицо прямо Афанасий -тишайший
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44-ФЗ От бумаги до реальности

сегодня, 13:24
.... У них НЕТ под такой объем работы собственных производственных мощностей и квалифицированных кадров, ЗНАЧИТ ЧТО ??? ... ВСЕ КАК ВСЕГДА - ТЕПЕРЬ НАЧИНАЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ ТОРГИ (...скорее всего уже давно закончились) в кабинетах, банях, ресторанах, рыбалках, охотах ... ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ШАБАШНИКАМ ДОРОЖНЫХ СУБПОДРЯДОВ!!! Можно подумать, причем здесь закон о закупках???, когда "ДЕЛО" не ЖДЕТ...
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шорстов

сегодня, 13:21
Я уверен усе будет путём, Востриков поделит как надо )))))
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Ir_net

сегодня, 13:21
Отличные участки дорог для ремонта в комплексе с Петровским мостом. Тут уже не на общественный транспорт надо пересаживаться, а ходить пешком!
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