Общество
сегодня, 12:50
И снова здравствуйте!
Миллиард на дороги Липецка переторгуют заново. Победитель тот же.
Как уже сообщал GOROD48, на февральском оперативном совещании глава Липецка Сергей Иванов поздравил руководителя МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» Алексея Вострикова с блестящей победой организации в торгах на капремонт улиц города - муниципальное предприятие, впервые в своей истории вступив в торги, выиграло все три лота! Однако глава Липецка поторопился с поздравлениями - УФАС по Липецкой области отменил результаты аукционов по жалобе ООО «Криптон» (организации, даже не участвовавшей в торгах). Антимонопольщики тогда обнаружили некоторые неточности в конкурсной документации, допущенные мэрией, и рекомендовали заново провести аукционы по всем трем лотам.
И вот вчера состоялись новые торги. И вновь их победителем стало муниципальное предприятие.
Первый лот - это попадающие под реконструкцию дороги по улицам Гагарина (от улицы Циолковского до улицы Ленина, включая площадь Авиаторов), Опытной (от Лебедянского шоссе до улицы Агрономической), Боевому проезду (от улицы Опытной до пересечения с улицей Железнякова), а также участок автомобильной дороги от Усманской трассы до улицы Полетаева (район Заречья). Начальная цена контракта - 382,7 млн рублей.
Второй лот - улица Первомайская (от площади Победы до улицы Карла Маркса), проспект Мира (от пересечения с улицей Марины Расковой и переулка Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира), улица Московская (от кольцевой развязки с улицей Катукова до улицы Ангарская), улица Баумана (от атодороги Р-119 «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин), улица Железнякова (от Боевого проезда до улицы Полевой), участок автомобильной дороги от Лебедянского шоссе до улицы Рыбалко (район 10-й Шахты). Цена контракта - 336,5 млн рублей.
Третий лот - улицы Ленина (от улицы Гагарина до улицы Зегеля), Неделина (от площади Победы до Петровского рынка), Ферросплавная (от пересечения с переулком Бестужева до кольцевой развязки Алмазная-Ферросплавная), Гайдара (от железнодорожного переезда до остановки «Сады Студеновского рудоуправления»), Неделина (от площади Победы до кольцевой развязки улиц Папина-Неделина), участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспект Победы-улица Катукова до кольцевого движения улица Металлургов-улица Краснозаводская (подходы к Октябрьскому мосту), участок автомобильной дороги от улицы Ковалева до пересечения с площадью Заводской). Цена контракта - 314,8 млн рублей.
Предприятие Алексея Вострикова начнет исполнение контрактов в мае.
И вот вчера состоялись новые торги. И вновь их победителем стало муниципальное предприятие.
Первый лот - это попадающие под реконструкцию дороги по улицам Гагарина (от улицы Циолковского до улицы Ленина, включая площадь Авиаторов), Опытной (от Лебедянского шоссе до улицы Агрономической), Боевому проезду (от улицы Опытной до пересечения с улицей Железнякова), а также участок автомобильной дороги от Усманской трассы до улицы Полетаева (район Заречья). Начальная цена контракта - 382,7 млн рублей.
Второй лот - улица Первомайская (от площади Победы до улицы Карла Маркса), проспект Мира (от пересечения с улицей Марины Расковой и переулка Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира), улица Московская (от кольцевой развязки с улицей Катукова до улицы Ангарская), улица Баумана (от атодороги Р-119 «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин), улица Железнякова (от Боевого проезда до улицы Полевой), участок автомобильной дороги от Лебедянского шоссе до улицы Рыбалко (район 10-й Шахты). Цена контракта - 336,5 млн рублей.
Третий лот - улицы Ленина (от улицы Гагарина до улицы Зегеля), Неделина (от площади Победы до Петровского рынка), Ферросплавная (от пересечения с переулком Бестужева до кольцевой развязки Алмазная-Ферросплавная), Гайдара (от железнодорожного переезда до остановки «Сады Студеновского рудоуправления»), Неделина (от площади Победы до кольцевой развязки улиц Папина-Неделина), участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспект Победы-улица Катукова до кольцевого движения улица Металлургов-улица Краснозаводская (подходы к Октябрьскому мосту), участок автомобильной дороги от улицы Ковалева до пересечения с площадью Заводской). Цена контракта - 314,8 млн рублей.
Предприятие Алексея Вострикова начнет исполнение контрактов в мае.
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