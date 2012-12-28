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Спорт
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30 минут назад
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«Липецк» пропустил 16 шайб в одном матче
Такое ощущение, что команда сознательно стремилась потерпеть самое крупное поражению в своей истории.
Фарм-клуб пензенского «Дизеля», выступающего в ВХЛ, вовсе не такой страшный: команда занимает лишь 7-ю место в Восточной конференции НМХЛ. Но, как говорится, почувствуйте разницу…
В дальнейшем тренеры меняли вратарей местами, но что могли сделать голкиперы, если их ворота всю игру находились под шквальным огнём. «Дезелист» умудрился нанести 73 (!) броска по нашим воротам, из которых 55 пришлись в створ. Выходит, что в среднем нашим воротам угрожали примерно один раз каждую минуту. Обычно так команды играют, когда внутри коллектива не просто не ладно, а полный швах. 15 шайб «Дизель» забросил в равенстве и только одну в большинстве.
В истории липецкого хоккея это не рекорд. а второй по крупному счёту разгром за все годы. Хуже наша команда сыграла только 16 ноября 2016 года, когда в ВИП-ложу привели тогдашнего губернатора Липецкой области Олега Королёва, чтобы показать, какая у нас крутая «молодёжка», а закончилось все – 1:17 от подмосковного «Дмитрова».
Может, не выдали аккредитации журналистам и мешают снимать фотографам матчи в Липецке специально, чтобы поменьше людей знали о таких «результатах»? Но деньги клуб получает из общего бюджета…
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