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92
30 минут назад
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«Липецк» пропустил 16 шайб в одном матче

Такое ощущение, что команда сознательно стремилась потерпеть самое крупное поражению в своей истории.

МХК «Липецк» в нынешнем сезоне не привыкать проигрывать с крупным счётом. Но сегодняшнее поражение стоит особняком. На родном льду липчане уступили пензенскому «Дилезиту» - 3:16…

Фарм-клуб пензенского «Дизеля», выступающего в ВХЛ, вовсе не такой страшный: команда занимает лишь 7-ю место в Восточной конференции НМХЛ. Но, как говорится, почувствуйте разницу…

Уже на 7-й минуте страж ворот липчан Тимур Аглеев уступил своё место Кириллу Акатову и поехал на скамейку запасных – в его воротах побывали три шайбы. Столько же пропустил и Акатов только в первом периоде, счёт стал – 0:6.

В дальнейшем тренеры меняли вратарей местами, но что могли сделать голкиперы, если их ворота всю игру находились под шквальным огнём. «Дезелист» умудрился нанести 73 (!) броска по нашим воротам, из которых 55 пришлись в створ. Выходит, что в среднем нашим воротам угрожали примерно один раз каждую минуту. Обычно так команды играют, когда внутри коллектива не просто не ладно, а полный швах. 15 шайб «Дизель» забросил в равенстве и только одну в большинстве.

У липчан умудрился сделать «хет-трик» Даниил Зубаков на 34-й, 50-й и 58-й минутах, причём первую шайбу он забросил в меньшинстве.

В истории липецкого хоккея это не рекорд. а второй по крупному счёту разгром за все годы. Хуже наша команда сыграла только 16 ноября 2016 года, когда в ВИП-ложу привели тогдашнего губернатора Липецкой области Олега Королёва, чтобы показать, какая у нас крутая «молодёжка», а закончилось все – 1:17 от подмосковного «Дмитрова».

Правда, та команда-2016/17 всё-таки набирала очки, а нынешняя на это не способна. 26 матчей в последней лиге страны и 26 поражений! До повторения рекордной серии из 33-х поражений подряд в сезоне-2012/13 «Платины» из Кишинёва ещё 7 матчей. Но что-то подсказывает, что это – чуть ли не единственное достижение, на которое способна нынешняя команда.

Может, не выдали аккредитации журналистам и мешают снимать фотографам матчи в Липецке специально, чтобы поменьше людей знали о таких «результатах»? Но деньги клуб получает из общего бюджета…
Хоккей
МХК «Липецк»
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Комментарии (1)

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Непонятно
13 минут назад
А причём здесь аккредитация и место съёмки? Плохому танцору..
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