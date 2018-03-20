В Липецкой области начнется восстановление древнего храма

Народных средств на восстановление березовской церкви было недостаточно и духовенство обратилось за помощью к федеральным властям

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el-eparhy.ru

Как сообщили в елецкой епархии, по итогам архипастырского визита в с. Березовка Данковского района и обращений прихожан инициирован процесс сохранения и восстановления уникального храма в честь великомученика Димитрия Солунского, возведенного в память о русских воинах, павших в Куликовской битве. От Елецкой епархии в Совет Федерации было направлено официальное письмо с просьбой о помощи по выведению храма из аварийного состояния, поскольку средств прихожан недостаточно для масштабной восстановительной деятельности. Соответствующее письмо также было направлено в Министерство культуры РФ.Обращение епархии было рассмотрено, и в 2018 году на выделенные средства будет осуществлена разработка проектной документации, а также начнутся первичные противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы, сообщают в епархии.Храм Дмитрия Солунского в Березовке Данковского района был возведен в 1897 году по проекту А. Памеранцева в память воинов павших в Куликовской битве (Куликово поле расположено от церкви в 50 км). Трапезная церкви перекрыта двускатной крышей оригинальной конструкции инженера Василия Шухова.