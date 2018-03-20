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В Липецкой области начнется восстановление древнего храма

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#храм #восстановление
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В Липецкой области начнется восстановление древнего храма

Народных средств на восстановление березовской церкви было недостаточно и духовенство обратилось за помощью к федеральным властям

Как сообщили в елецкой епархии, по итогам архипастырского визита в с. Березовка Данковского района и обращений прихожан инициирован процесс сохранения и восстановления уникального храма в честь великомученика Димитрия Солунского, возведенного в память о русских воинах, павших в Куликовской битве.   От Елецкой епархии в Совет Федерации было направлено официальное письмо с просьбой о помощи по выведению храма из аварийного состояния, поскольку средств прихожан недостаточно для масштабной восстановительной деятельности. Соответствующее письмо также было направлено в Министерство культуры РФ.  

Обращение епархии было рассмотрено, и в 2018 году на выделенные средства будет осуществлена разработка проектной документации, а также начнутся первичные противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы, сообщают в епархии.

Храм Дмитрия Солунского в Березовке Данковского района был возведен в 1897 году по проекту А. Памеранцева в память воинов павших в Куликовской битве (Куликово поле расположено от церкви в 50 км).  Трапезная церкви перекрыта двускатной крышей оригинальной конструкции инженера Василия Шухова. 

Фото: el-eparhy.ru

3 442
#храм #восстановление
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Комментарии (3)

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Побольше денех туда несите

15 минут назад
Будут на каждом шагу эти доильные аппараты
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Сергей

32 минуты назад
Церковь отделена отгосударства почему её должны восстанавливать за наши деньги а потом дарить церкви.лучше в детский дом перечислите
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Сергей 13

34 минуты назад
Великолепное архитектурное сооружение,давно не был,думал,уже восстановили.
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