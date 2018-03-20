сегодня, 16:49
В Липецкой области начнется восстановление древнего храма
Народных средств на восстановление березовской церкви было недостаточно и духовенство обратилось за помощью к федеральным властям
Обращение епархии было рассмотрено, и в 2018 году на выделенные средства будет осуществлена разработка проектной документации, а также начнутся первичные противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы, сообщают в епархии.
Храм Дмитрия Солунского в Березовке Данковского района был возведен в 1897 году по проекту А. Памеранцева в память воинов павших в Куликовской битве (Куликово поле расположено от церкви в 50 км). Трапезная церкви перекрыта двускатной крышей оригинальной конструкции инженера Василия Шухова.
Фото: el-eparhy.ru
Побольше денех туда несите
Сергей
Сергей 13