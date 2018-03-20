Завтра ЕГЭ будут сдавать 16 человек

ЕГЭ-2018 стартует с экзаменов по географии, информатике и ИКТ.

Досрочный этап ЕГЭ стартует в завтра, 21 марта с экзаменов по географии, информатике и ИКТ, которые будут сдавать 16 участника.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, экзамен по географии планирует сдавать семь человек, по информатике и ИКТ – девять. На выполнение работы по географии дается отводится 3 часа. Информатику и ИКТ необходимо написать в течение 3 часов 55 минут. Дата объявления результатов экзамена по географии, информатике и ИКТ не позднее 4 апреля 2018 года.



Итоговые экзамены в этом году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября.



В досрочном этапе ЕГЭ в Липецкой области планирует принять участие 216 человек, в том числе 10 выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ в досрочный период в Липецкой области организован один ППЭ на базе Кадетской школы Липецкой области.



В 2018 году в Липецкой области все пункты проведения ЕГЭ переходят на новую технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе (в 2017 году данные технологии применялись только в трети всех пунктов проведения экзаменов). Организовано онлайн видеонаблюдение в ППЭ. Также будет вестись онлайн наблюдение в ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области.



Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.



Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по учебным предметам по выбору получат возможность участвовать в ЕГЭ только в следующем году.



Выпускники прошлых лет, получившие неудовлетворительные результаты по обязательным учебным предметам получат возможность участвовать в ЕГЭ только в следующем году.



С 2009 года ЕГЭ является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.



В адрес ЕГЭ часто адресованы обвинения в том, что ЕГЭ – это тест, содержащий заданиями с выбором ответа, так называемая «угадайка». На самом деле такое восприятие ЕГЭ неактуально, поскольку на сегодняшний день тестовая часть исключена из всех предметов.



За последние годы экзамен претерпел существенные изменения: допуском к ЕГЭ теперь является итоговое выпускное сочинение, а в заданиях отсутствует тестовая часть. В настоящее время контрольно-измерительный материал содержит задания двух видов: с кратким ответом и с развёрнутым ответом. Проверка ответов на задания с кратким ответом проходит автоматизировано, а вот остальную часть оценивают эксперты региональных предметных комиссий.