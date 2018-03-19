Общество

сегодня, 17:13

В Липецке открылась школа добровольца

249
#волонтерство
В Липецке открылась школа добровольца

Первое занятие Школы добровольца посвятили противодействию наркотикам

В Городском Дворце молодежи «Октябрь» состоялось первое занятие Школы добровольца (волонтёра) «Голос поколения». Участникам проекта презентовали программу, позволяющую узнать больше о работе правоохранительных органов. Цикл занятий открыла интерактивная лекция на тему защиты подрастающего поколения от наркотиков.

- Только представьте, нижний порог употребления наркотических веществ в некоторых регионах опустился до 10 лет. Наркомания – это огромная беда, её необходимо остановить. Бороться с ней мы можем своим примером и активной жизненной позицией, - сказала сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова.

Внести свой вклад в борьбу с пагубным пристрастием добровольцы решили путём участия в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ребята будут выявлять рекламу наркотических средств на фасадах зданий и объектах торговли, а также бороться с ней в интернете.

Школу организуют региональное УМВД России, областной Совет лидеров и Дворец молодежи «Октябрь». Следующее занятие в рамках проекта пройдёт 30 марта в «Октябре», начало в 16-00, сообщает департамент культуры и туризма администрации Липецка.

Фото: culture48.ru

249
#волонтерство

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