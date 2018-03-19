сегодня, 17:13
В Липецке открылась школа добровольца
Первое занятие Школы добровольца посвятили противодействию наркотикам
- Только представьте, нижний порог употребления наркотических веществ в некоторых регионах опустился до 10 лет. Наркомания – это огромная беда, её необходимо остановить. Бороться с ней мы можем своим примером и активной жизненной позицией, - сказала сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова.
Внести свой вклад в борьбу с пагубным пристрастием добровольцы решили путём участия в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ребята будут выявлять рекламу наркотических средств на фасадах зданий и объектах торговли, а также бороться с ней в интернете.
Школу организуют региональное УМВД России, областной Совет лидеров и Дворец молодежи «Октябрь». Следующее занятие в рамках проекта пройдёт 30 марта в «Октябре», начало в 16-00, сообщает департамент культуры и туризма администрации Липецка.
Фото: culture48.ru