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37 минут назад
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Сегодня в Липецке: рассказы филателиста-путешественника, липчанам предложили отменить 8 марта

Липчан ждут концерт, вечер поэзии, курсы финансовой грамотности и заседание клуба любителей русского языка.

Погода пока зимняя

Зима в Липецке пока не сдаёт своих позиций. Температура днём составит от -1 до -3 градусов. Будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 50 лет НЛМК, вл. 2, 4г; Волгоградской, 1, 2, 2а, 4, 5, 7; Ильича, 14, 16, 18; Коммунистической, 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23; Кривенкова, 35, 37, 39, 41, 28; Минской, 2а, 4б, 4б к1.

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Отключение света

С 7:30 до 8:00 в связи с ремонтом сетей останутся без электричества жители поселка Дачного на улицах Писарева и Центральной.

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С 9:00 до 17:00 в темноту погрузятся улицы Зегеля, Ивовая, Катукова, Лозовая, Меркулова, Минская, Монтажников, Московская, Радужная, Черешневая, Юношеская, садоводчество «Монтажник».

Пробки

На пересечении улиц Московской и Циолковского пробка красного цвета образовалась ещё в 6 часов – как говорится, с добрым утром! С каждой минутой заторов будет становиться всё больше, узнавать о них можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях: по крайней мере, вы будете знать, где машин меньше и где имеются шансы проскочить чуть быстрее.

Концерт в честь Международного женского дня (6+)

Сегодня в Липецке не будет такого большого числа концертов в честь 8 марта, как днём ранее, но кое-что всё-таки есть.

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Фото vk.com

В детской музыкальной школе №8 (15-й мкр-н, 5/2) в 17:30 состоится выступление «Букет весны». В программе концерта прозвучат музыкальные произведения русской и зарубежной классики, стихи великих поэтов в исполнении учащихся школы, которые подарят незабываемые впечатления. Вход свободный.

Дарите женщинам… стихи (6+)

А в библиотеке «На Дачном» (ул. Тихая, 14) женщинам посвятят стихи. В 15:00 состоится акция «Задушевное чтение». Милым дамам прочтут стихотворения и рассказы о любви, семье и женщинах.

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Рассказы бывалого филателиста (16+)

В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина в 12:00 состоится встреча с колоритным липчанином Валерием Сушковым на тему «Филатуризм. Новое понятие в мировой практике туризма».

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Фото из личного архива Валерия Сушкова

Валерий с детства увлекается филателией, т.е. собирает марки, а кроме того – активно путешествует по миру. Так и появился филатуризм – поездки в разные страны и одновременно пополнение коллекции. Вход на встречу свободный.

Открытие выставки (12+)

В Доме мастера (ул. Ленина, 2) в 17:00 состоится открытие выставки работ Михаила Кононыхина «На вибрациях».

На ней будут представлены 27 живописных работ, в которых прослеживается творческая манера художника, его мироощущение и художественный язык. Картины Михаила Кононыхина хранятся в Липецком, Белгородском художественных музеях, Каргопольском историко-архитектурном художественном музее, Елецком краеведческом музее, а также в частных коллекциях России и зарубежья.

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Картина "Зима"

Михаил Кононыхин родился в Липецке 1988 г., закончил детскую художественно-графический факультет Липецкого педуниверситета. Излюбленный метод создания работ - пленэр на открытом воздухе при естественном освещении, когда возникает особое колебание цвета, которое глубоко чувствует художник. Не случайно название выставки «На вибрациях». Эти вибрации цвета, солнца, воздуха передаются через пейзажные работы художника.

Курсы финансовой грамотности (16+)

В библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) сегодня ждут людей пенсионного и предпенсионного возраста. В 14:00 начнутся курсы «Прививаем культуру финансовой грамотности». Пожилых людей будут учить экономить, хотя с их доходами они могли бы сами преподавать на эту тему. Но опыт лишним не бывает. Участие в семинаре бесплатное.

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Курсы русского языка (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке педагог Ольга Дулина продолжает вести клуб «Филология». Очередное заседание начнётся в 17:00.

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Ольга Дулина. Фото vk.com

Здесь учат русскому языку, пониманию художественных произведений и всему. За что репетиторы берут деньги. А эти курсы – бесплатные.

Бокс (12+)

Во дворце спорта «Молодёжный» (ул. Космонавтов, 16б) сегодня в 11:00 пройдёт первенство области по боксу среди юношей и девушек 11-13 лет.

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Посмотреть на бои юных «тайсонов» можно бесплатно.

Липчане готовы работать 8 марта. За дополнительную плату

81% липецких мужчин и 87% женщин возражают против гипотетической отмены праздника 8 марта, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.

Трудиться в Международный женский день согласились бы 8 из 10 мужчин, работающих по 5-дневному графику с выходными в субботу и воскресенье: 67% — за дополнительную плату, 5% — за отгулы, 7% — без каких-либо условий, заявив, что для них работа — самый главный приоритет.

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Выйти на работу в Международный женский день готовы 2 из 3 женщин, занятых на 5-дневке: 57% — за дополнительную плату, 7% — за отгулы, 3% — просто так.

Трудиться 8 Марта не готовы 12% мужчин и 26% женщин.

Дорогие липчане! Праздник уже скоро, из-за него нынешняя рабочая неделя – короткая. Ещё многое предстоит сделать, а также – не забыть про подарки для своих любимых и женской половины коллег. При этом святая обязанность современного человека – следить за новостями. Липчанам в этом плане проще – электронное имя своего города и региона они знают назубок. На GOROD48 вы всегда найдёте самую свежую и актуальную информацию, не пропустите ничего важного и интересного. Ждём вас на сайте снова и снова.

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