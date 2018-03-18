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Семья бывшего офицера бундесвера попросила убежище в России

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#Убежище #Россия #политика
Семья бывшего офицера бундесвера попросила убежище в России

Ранее СМИ сообщили, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его супруга Соня попросили Россию предоставить им и их детям убежище. Бывший военный утверждает, что он и его близкие подвергались травле в Германии.

Семья Бергфельд из Германии обратилась в консульский отдел посольства России в Латвии с вопросом о возможности предоставления убежища в России, - сообщили РИА-Новости в пресс-службе дипмиссии.

"В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии — семья Бергфельд — с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории Российской Федерации. Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры", — рассказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей. По словам Маркуса, на родине он и его близкие подвергались травле, он опасается, что в случае возвращения в Германию его семье грозит опасность.

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#Убежище #Россия #политика

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