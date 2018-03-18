Семья бывшего офицера бундесвера попросила убежище в России

Ранее СМИ сообщили, что бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его супруга Соня попросили Россию предоставить им и их детям убежище. Бывший военный утверждает, что он и его близкие подвергались травле в Германии.





"В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии — семья Бергфельд — с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории Российской Федерации. Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры", — рассказали в пресс-службе.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей. По словам Маркуса, на родине он и его близкие подвергались травле, он опасается, что в случае возвращения в Германию его семье грозит опасность.



Семья Бергфельд из Германии обратилась в консульский отдел посольства России в Латвии с вопросом о возможности предоставления убежища в России, - сообщили РИА-Новости в пресс-службе дипмиссии."В консульский отдел посольства России в Латвии действительно обратились граждане Германии — семья Бергфельд — с вопросом о возможности предоставления им убежища на территории Российской Федерации. Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры", — рассказали в пресс-службе.Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убежища для себя и своих детей. По словам Маркуса, на родине он и его близкие подвергались травле, он опасается, что в случае возвращения в Германию его семье грозит опасность.