Липецкая школьница «усыновила» в зоопарке енотов

Подарок девочке сделал папа

Как сообщают в липецком зоопарке, живёт в городе Липецке девочка Оксана Курдюкова.



"Больше всего на свете она любит ходить в зоопарк. И в основном потому, что ей безумно нравятся еноты – милые пушистики с глазками-бусинками. Оксана приносит им любимые лакомства: бананы и печенье. Через прутья вольера полоскуны аккуратно берут угощения своими шустрыми подвижными лапками и с аппетитом едят.



В День рождения папа девочки подарил ей не планшет, не смартфон, не новое лего, а решил сделать её опекуном пары зоопарковских енотов-полоскунов Чика и Гетеры. Оксана получила в подарок так же «Свидетельство усыновителя» и пригласительный билет в зоопарк. Теперь она навещает своих питомцев. И кормит их с рук прямо в вольере. Чик – смелый и любопытный енот, он подходит к Оксане и с благодарностью принимает еду и тут же начинает жевать. А Гетера – пуглива и осторожна. Она только со второго раза стала брать печенье со сгущенным молоком из рук опекунши. При этом енотиха пофыркивает, остерегаясь и пугая девочку. Но Оксана не боится зверька. Мы думаем, что в скором времени Оксана приручит эту пару полосатохвостых симпатяг", сообщают в зоопарке.