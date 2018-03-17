В Липецке горит нефтебаза

Крупный пожар вспыхнул в поселке Сырский.

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Сегодня ночью в Липецке вспыхнул крупный пожар. В поселке Сырский загорелась база нефтепродуктов.



Пока известно, что горят пять емкостей - три из них полные, две пустые. Пожарные расчеты, стянутые со всего Липецка и из его окрестностей, пытаются предотвратить распространение огня после взрыва одного из танкеров. Им помогают городские спасатели, к базе прибыли и бригады газовой службы.







Погибших и пострадавших нет.





