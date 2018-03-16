К проведению ЕГЭ в Липецкой области готовы

Как сообщают в управлении образования и науки Липецкой области, сегодня в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоялось заседание региональной рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году.



Заседание рабочей группы прошло под председательством заместителя главы администрации Липецкой области Юрия Тарана. В ходе рабочей группы сотрудники управления образования и науки Липецкой области, представители силовых структур Липецкой области, Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», управления специальной связи по Липецкой области, управления здравоохранения Липецкой области, энергетики, ректоры вузов и руководители муниципальных органов управления образованием сверили часы в преддверии проведения досрочного периода #ГИА.



Итоговые экзамены в этом году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября.



Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.



Начальником управления образования и науки Липецкой области Сергеем Косаревым были освещены вопросы реализации комплекса мер по организационному проведению ГИА в рамках межведомственного взаимодействия на региональном и муниципальном уровне.



В соответствии с региональной «дорожной картой» по подготовке и проведению ЕГЭ на территории Липецкой области 14 марта 2018 года была проведена широкомасштабная апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов, а 15 марта 2018 года – тренировочный экзамен по английскому языку (раздел «Говорение»).



«В Липецкой области в предстоящую экзаменационную кампанию все пункты проведения ЕГЭ переходят на новую технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе. Целями новых технологических решений являются, прежде всего, увеличение скорости обработки результатов участников ЕГЭ, усиление информационной безопасности и конфиденциальности, и как следствие повышение объективности и честности проведения ЕГЭ», – отметил начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев в ходе беседы с участниками.



В досрочном этапе ЕГЭ в Липецкой области планирует принять участие 216 человек, в том числе 10 выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ в досрочный период в Липецкой области организован один ППЭ на базе Кадетской школы Липецкой области.



«Сегодняшние выпускники, обладающие новым форматом мышления, делают выбор учебных предметов для прохождения итоговой аттестации исходя из того многообразия дальнейших путей профессионального развития, которое предоставляет наше государство», – считает Сергей Косарев, начальник управления образования и науки Липецкой облас Ог

