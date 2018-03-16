Школьников в Липецкой области будут возить на новых автобусах

Сегодня регион получил "правительственный" транспорт для детей

Торжественная передача школьных автобусов, поступивших в регион в рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации, прошла сегодня, 16 марта 2018 года.



На территории #ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран и начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев вручили руководителям муниципальных органов управления образованием ключи от автобусов. Новые автобусы будут осуществлять подвоз детей в Данковском, Елецком, Задонском, Становлянском районах.



Напомним, в рамках федерального проекта обновления школьных автобусных парков Липецкая область получила в 2017 году четыре транспортных средства. Поставленные автобусы соответствуют техническим характеристикам, предъявляемым для перевозки детей в общеобразовательных организациях.



В 2017 году на проект обновления школьных автобусных парков было выделено около 3 млрд. рублей и в регионы Российской Федерации поставлено 1549 новых автобусов. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.



Ежегодно парк школьных автобусов обновляется за счет средств регионального бюджета. Так в 2017 году было закуплено девять школьных автобусов. Всего за 10 лет на средства областного бюджета (более 206 млн. рублей) было закуплено 303 школьных автобуса.