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сегодня, 15:52

Липчанам предлагают сделать массаж женскими попами и грудью

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Липчанам предлагают сделать массаж женскими попами и грудью

В городе открылся салон эротического массажа в исполнении дипломированных куртизанок.

Сегодня на площади Победы в Липецке симпатичная девушка раздавала мужчинам визитки, приглашающие в салон эротического массажа.

На визитке, что характерно, не было адреса. На вопрос: "Почему?" девушка кокетливо отвечала, что указан телефон, и этого достаточно: "Кто ищет, тот найдет".

На визитке, в верхнем правом углу которой уместилась одетая в кружевное нижнее белье девица, написано: "Строго без интима". Клиентам обещают "культурный теплый прием и несомненное высокое качество услуг". Посетитель навсегда изменит свое представление о расслабляющем массаже", который помимо "каскада феерических чувственных ощущений" еще и принесет "большую пользу для здоровья".

На том конце условного провода корреспонденту GOROD48 сообщили адрес - "это не квартира, а салон" в одном из новых микрорайонов.

- У нас очень красивые, стройные девушки. Все - дипломированные специалисты, прошедшие обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Вы испытаете ни с чем не сравнимый релакс: девушки сделают массаж голой попой и обнаженной грудью, - сказала менеджер салона.

Эротический мини-массаж стоит 2 тысячи рублей. 

- Для Липецка это несомненное новшество, - пыталась завлечь с сети своих подруг-гетер девушка. - Приходите с другом, если одному страшно. У каждого из вас будет отдельная кабинка. 

- Приду после выборов! - обнадежил менеджера салона эротического массажа наш корреспондент. 
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Комментарии (22)

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Олдскуллер

5 минут назад
Отожмёт своим голым скракотаном и дойками 2т без продолжения? Разве что для мазохистов.
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А

5 минут назад
Попа не сотрется?
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ха-ха-ха

11 минут назад
и чего только не придумают, чтобы эректорат на "выборА" заманить! :)))
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Член

13 минут назад
Эротический массаж. Недорого.
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мариванна

24 минуты назад
Бедныии дявченки! Наверно они калеки.Рук у них нету и ног Чаго смяяться-то.Работать -то нечем.Куды таких нясчастных пристроить?А эта мигера хоча ими торговать.Посадить ее надобно за такую новшеству.Грех -то какой Пост ведь идеть.Освободитя дявчонок.,дорогая полиция!
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в Слоновнике в Нижнем парке

26 минут назад
Все секс-услуги бесплатно и вовсе не в спальных районах на окраине
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теперь уже

27 минут назад
Сайт пиарит эротические салоны)
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Рекламный менеджер

29 минут назад
Во как.. И тут рекламу заказали. Почему в обход меня...???
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Дед Макар

32 минуты назад
А радикулит эти девчата своим массажем лечат?
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Я

47 минут назад
Ёжик
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