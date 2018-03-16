Липчанам предлагают сделать массаж женскими попами и грудью

В городе открылся салон эротического массажа в исполнении дипломированных куртизанок.

Сегодня на площади Победы в Липецке симпатичная девушка раздавала мужчинам визитки, приглашающие в салон эротического массажа.



На визитке, что характерно, не было адреса. На вопрос: "Почему?" девушка кокетливо отвечала, что указан телефон, и этого достаточно: "Кто ищет, тот найдет".



На визитке, в верхнем правом углу которой уместилась одетая в кружевное нижнее белье девица, написано: "Строго без интима". Клиентам обещают "культурный теплый прием и несомненное высокое качество услуг". Посетитель навсегда изменит свое представление о расслабляющем массаже", который помимо "каскада феерических чувственных ощущений" еще и принесет "большую пользу для здоровья".



На том конце условного провода корреспонденту GOROD48 сообщили адрес - "это не квартира, а салон" в одном из новых микрорайонов.



- У нас очень красивые, стройные девушки. Все - дипломированные специалисты, прошедшие обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Вы испытаете ни с чем не сравнимый релакс: девушки сделают массаж голой попой и обнаженной грудью, - сказала менеджер салона.



Эротический мини-массаж стоит 2 тысячи рублей.



- Для Липецка это несомненное новшество, - пыталась завлечь с сети своих подруг-гетер девушка. - Приходите с другом, если одному страшно. У каждого из вас будет отдельная кабинка.



- Приду после выборов! - обнадежил менеджера салона эротического массажа наш корреспондент.

