Общество

31 минуту назад

В Липецкой области требуются почти 2 тысячи специалистов с высшим образованием

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#безработица #рынок труда

И 700 работников в сферах торговли, обслуживания и охраны.

Как сообщает Управление труда и занятости Липецкой области, в службе занятости числится 8,5 тысячи вакантных мест, напряженность на рынке труда составила 0,4 человека на место.

Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации –1,8 тыс. чел.,специалисты среднего уровня квалификации – 0,9 тыс. чел., служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 0,2 тыс. чел., работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 0,7 тыс.чел., квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,8 тыс. чел., квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тыс. чел., операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тыс. чел., неквалифицированные рабочие – 1,1 тыс. чел. и др.

С начала года в службу занятости обратилось 6,9 тысячи человек, что на 3,3% меньше аналогичного периода 2017 года. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 5,3 тысячи человек, из них 4,8 тысячи человек – на постоянную работу.

В общественных работах приняло участие 246 человек числа безработных и ищущих работу граждан.

В службу занятости обратилось за содействием в трудоустройстве 85 незанятых инвалидов, из них 39 чел. трудоустроено или 45,9%.
По состоянию на 15 марта численность безработных составила 2,7 тысячи человек, уровень безработицы – 0,5%, на аналогичную дату 2017 года соответственно 3,3 тысячи человек и 0,6%.
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#безработица #рынок труда

Комментарии (4)

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Гостю

6 минут назад
Толк есть- это хорошее настроение, смотрю на начальников - * и радуюсь. а деньги и на стороне сшибить можно в конверте.
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100%

6 минут назад
на хороших специальностях и местах все семейными подрядами занято а на плохих за копейки и требования и спрос гестаповские ,что не пойдет не кто чтоб потом на таблетки работать в 30 лет
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*

7 минут назад
сейчас нужны профессионалы,которые будут работать за 4-5 человек..а получают за 1 человека и то задерживают!!!!
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Гость

11 минут назад
Ну а толку то от вышки? Нет опыта или связей - будешь работать на низших должностях всю жизнь.
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