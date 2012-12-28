Липецкая область — в топ-20 наименее закредитованных регионов России

В рейтинге регионов по уровню закредитованности на начало 2024 года Липецкая область заняла 17 место, следует из исследования РИА Новости. Регионы ранжировались от наименее к наиболее закредитованным.

Так, показатель закредитованности (соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года) составил в Липецкой области 57,6%. Средняя задолженность перед банками в расчёте на одного липчанина — 316,1 тысячи рублей, за год она изменилась на 55,3 тысячи рублей.Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область оказалась наименее закредитованной. Белгородская область заняла 20 место, Воронежская – 30-е, На 31 месте расположилась Курская области и на 36-м – Тамбовская.Расчет уровня закредитованности населения в регионах проводился на основе данных Центробанка России и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — статистики Росстата. Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2023 год. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 февраля 2024 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 14,9%, Крым (29,5%), Чечня (30,1%), Дагестан (30,7%), Севастополь (31,9%). Очень большой уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах России — Туве и Калмыкии: индикатор долговой нагрузки в этих регионах находятся на уровне 149,4% и 133,9% соответственно.В целом по России уровень закредитованности населения составил 57,1%, задолженность на одного человека составила 439 тысяч рублей, за год она выросла на 83,7 тысячи рублей.