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53 минуты назад
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Липецкая область — в топ-20 наименее закредитованных регионов России

В рейтинге регионов по уровню закредитованности на начало 2024 года Липецкая область заняла 17 место, следует из исследования РИА Новости. Регионы ранжировались от наименее к наиболее закредитованным. 

Так, показатель закредитованности (соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года) составил в Липецкой области 57,6%. Средняя задолженность перед банками в расчёте на одного липчанина — 316,1 тысячи рублей, за год она изменилась на 55,3 тысячи рублей.

Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область оказалась наименее закредитованной. Белгородская область заняла 20 место, Воронежская – 30-е, На 31 месте расположилась Курская области и на 36-м – Тамбовская. 

Расчет уровня закредитованности населения в регионах проводился на основе данных Центробанка России и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — статистики Росстата. Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2023 год. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 февраля 2024 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 14,9%, Крым (29,5%), Чечня (30,1%), Дагестан (30,7%), Севастополь (31,9%). Очень большой уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах России — Туве и Калмыкии: индикатор долговой нагрузки в этих регионах находятся на уровне 149,4% и 133,9% соответственно. 

В целом по России уровень закредитованности населения составил 57,1%, задолженность на одного человека составила 439 тысяч рублей, за год она выросла на 83,7 тысячи рублей. 

кредиты
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Kot
4 минуты назад
Вывод:Зарплаты в Липецке нормальные. Вот и закредитованность низкая.
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Бродяга
11 минут назад
Чечня и Дагестан вообще живут в кредит и не парятся , федеральное правительство им всё спишет и простит !
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Елена
12 минут назад
У меня 2 кредитные карты с очень высоким лимитом от Тинькофф и Сбера я парням брала ипотеку ссуду на машину кредит наличными на ремонт а они выплачивали я хоть и не работаю но лимиты мне по кредиткам мне одобряют очень высокие.
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Живу по средствам
26 минут назад
Статистика не про меня.
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