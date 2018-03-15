Происшествия

сегодня, 17:08

Банковскую работницу подозревают в манипуляциях со счетами клиентов

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#мошенничество
Банковскую работницу подозревают в манипуляциях со счетами клиентов

Следователем Усманского МСО СУ СК России по Липецкой области по постановлению прокурора района, направленному в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено три  уголовных дела в отношении финансового консультанта операционного офиса п. Добринка ПАО «Совкомбанк» в связи с  незаконным использованием ей банковской тайны.

Поводом к прокурорской проверке послужило обращение департамента безопасности банка.

Установлено, что подозреваемая использовала информацию по счетам и вкладам клиентов для хищения их денежных средств. 

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

1 694
#мошенничество

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О

28 минут назад
Награбленное - грабь!!!
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