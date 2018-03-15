Банковскую работницу подозревают в манипуляциях со счетами клиентов

Следователем Усманского МСО СУ СК России по Липецкой области по постановлению прокурора района, направленному в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено три уголовных дела в отношении финансового консультанта операционного офиса п. Добринка ПАО «Совкомбанк» в связи с незаконным использованием ей банковской тайны.

Поводом к прокурорской проверке послужило обращение департамента безопасности банка. Установлено, что подозреваемая использовала информацию по счетам и вкладам клиентов для хищения их денежных средств. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.