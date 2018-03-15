В Липецке сегодня репетировали ЕГЭ

Досрочный этап ЕГЭ стартует уже 21 марта.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования администрации Липецка, сегодня в липецких школах прошла репетиция ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни) с технологией печати контрольно-измерительных материалов прямо в аудитории.



Итоговые экзамены в этом году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября.

Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.



Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 4 по 15 сентября 2018 года.



Как и в прошлом году, в 2018 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем учебным предметам.



В Липецкой области заявления на сдачу ЕГЭ подали почти 5,4 тыс. участников экзаменов 2018 года, в том числе 370 выпускников прошлых лет. Самыми популярными предметами, кроме русского языка и математики, остаются обществознание (более 3000 человек), физика (более 1500 человека), история (более 1000 человек). Структура выбора для сдачи учебных предметов на протяжении нескольких лет остаётся неизменной. Отмечен рост желающих сдать экзамен по литературе (более 350 человека), информатике (более 350 человека), английский язык (более 500 человек).



Для проведения экзаменов в Липецкой области в 2018 году будут организованы 34 ППЭ. Все пункты проведения ЕГЭ переходят на новую технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе (в 2017 году данные технологии применялись только в трети всех пунктов проведения экзаменов).