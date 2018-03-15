Общество

сегодня, 09:32

В сферу ЖКХ направили 1,38 миллиарда рублей

5 486
#ЖКХ

Благоустроены 245 дворов.

В прошлом году на ЖКХ в Липецкой области потратили 1 миллиард 380 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ, средства были направлены на благоустройство, водоснабжение и водоотведение, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт МКД, рекультивацию ТКО. К примеру, на приобретение 177 жилых помещений для детей–сирот в 2017 году израсходовано денежных средств в сумме 216 млн.руб., в том числе областного бюджета 167 млн.рублей, федерального бюджета - 49 млн.рублей. В 2017 году на реализацию региональных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов направлено около 315 млн рублей. Благоустроено 245 дворовых территорий и 7 общественных пространств. В 2017 году была завершена областная программа переселение граждан из аварийного жилья. В рамках ее реализации в Липецкой области - новые благоустроенные жилые помещения в 2013-2017 гг. получили 4,3 тысячи человек. Было расселено 219 аварийных домов общей площадью 71,8 тыс кв. метров. Государству эта программа только в Липецкой области обошлась в 2,76 млрд рублей. 1 млрд рублей выделили из федерального, 1,76 млрд рублей - из областного и местных бюджетов. На обеспечение населения области качественной питьевой водой и развитие централизованной системы водоснабжения и водоотведения из всех источников финансирования направлено 513,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 14,6 млн. руб. областного бюджета – 423,7 млн. руб. внебюджетных источников – 75,3 млн. руб. Построены, реконструированы и капитально отремонтированы 421 скважина, 38,9 км водопроводных сетей. Наиболее значимыми реализуемыми объектами стали строительство водопроводов в селах Кулешовка, Косырёвка, Сенцово Липецкого муниципального района, мкрн. «Северо-Восточный» города Грязи, водовода в южной части районного центра Усмани. В том числе были подключены к центральному водоснабжению около двухсот участков, предназначенные для многодетных семей. Сегодня коммунальное хозяйство Липецкой области состоит из 7 283 километров водопроводных сетей, 1532 км канализационных сетей, 2113 артезианских скважин, 25 очистных сооружений, 19 полигонов ТКО, 595 000 квартир и частных домов.
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#ЖКХ

Комментарии (6)

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Коля

6 секунд назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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гость

29 минут назад
мистер, Браво вам за такой комментарий ,как говорят не в бровь,а в глаз!!!1
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Воровская система ЖКХ

сегодня, 10:12
освоит любые средства. Например , домик Комиссарова , на ул. Мирная , один из результатов работы единороса в департаменте ЖКХ. Скромный такой, шалаш.
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СМЕШНО

сегодня, 10:05
многие жековские начальники теперь купят новые джипы и построят себе котеджи,да и надзирающие за освоение этих денег тоже купят себе много чего!! ВООБЩЕМ ВСЕ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ! ТОЛЬКО НЕДОВОЛЬНЫ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ,КОТОРЫМ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ,ВЕЗДЕ БАРДАК И ХЛАМ!!
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Сколько дошло?

сегодня, 10:01
Где осела разница?
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мистер

сегодня, 09:59
На совещании..." В прошлом году мы направили в сферу ЖКХ -1 млрд. руб.....ВСЁ РАЗВОРОВАЛИ.... В этом-направим 1,4 млрд----ПУСКАЙ ПОДАВЯТСЯ.!!!!...."
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