В сферу ЖКХ направили 1,38 миллиарда рублей

Благоустроены 245 дворов.

В прошлом году на ЖКХ в Липецкой области потратили 1 миллиард 380 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ, средства были направлены на благоустройство, водоснабжение и водоотведение, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт МКД, рекультивацию ТКО. К примеру, на приобретение 177 жилых помещений для детей–сирот в 2017 году израсходовано денежных средств в сумме 216 млн.руб., в том числе областного бюджета 167 млн.рублей, федерального бюджета - 49 млн.рублей. В 2017 году на реализацию региональных мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов направлено около 315 млн рублей. Благоустроено 245 дворовых территорий и 7 общественных пространств. В 2017 году была завершена областная программа переселение граждан из аварийного жилья. В рамках ее реализации в Липецкой области - новые благоустроенные жилые помещения в 2013-2017 гг. получили 4,3 тысячи человек. Было расселено 219 аварийных домов общей площадью 71,8 тыс кв. метров. Государству эта программа только в Липецкой области обошлась в 2,76 млрд рублей. 1 млрд рублей выделили из федерального, 1,76 млрд рублей - из областного и местных бюджетов. На обеспечение населения области качественной питьевой водой и развитие централизованной системы водоснабжения и водоотведения из всех источников финансирования направлено 513,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 14,6 млн. руб. областного бюджета – 423,7 млн. руб. внебюджетных источников – 75,3 млн. руб. Построены, реконструированы и капитально отремонтированы 421 скважина, 38,9 км водопроводных сетей. Наиболее значимыми реализуемыми объектами стали строительство водопроводов в селах Кулешовка, Косырёвка, Сенцово Липецкого муниципального района, мкрн. «Северо-Восточный» города Грязи, водовода в южной части районного центра Усмани. В том числе были подключены к центральному водоснабжению около двухсот участков, предназначенные для многодетных семей. Сегодня коммунальное хозяйство Липецкой области состоит из 7 283 километров водопроводных сетей, 1532 км канализационных сетей, 2113 артезианских скважин, 25 очистных сооружений, 19 полигонов ТКО, 595 000 квартир и частных домов.