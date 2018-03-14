Происшествия

сегодня, 11:27

Инцидент со стрельбой у приюта не представлял угрозы

41 2171
#стрельба
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Инцидент со стрельбой у приюта не представлял угрозы

Принятый за боевое оружие автомат оказался обычным «пугачом».


На приют для домашних животных никто не нападал. К такому выводу пришли полицейские после проведения проверки по факту инцидента 13 марта.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оружие стрелков изъято. В ходе осмотра установлено, что это шумовая копия боевого оружия. В патронах нет пуль. Одновременно с этим владелец «пугача» объяснил, что просто развлекался с компанией друзей у приюта. Никаких криминальных целей он не преследовал.

В связи с тем, что действия мужчины не несли угрозу жизни и здоровью окружающих, в отношении него никаких санкций предпринято не будет – нет состава преступления. В то же время в пресс-службе отметили, что липчанин может быть привлечен к административной ответственности за нарушение тишины и порядка, однако заявлений именно в этом ключе не поступало.

Напомним, что сегодня организаторы приюта для бездомных животных  «ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ» Липецк» заявили о стрельбе у его территории, произошедшей 13 марта. Сотрудники приюта преследовали машину, в которой уехали стрелявшие и обратились в полицию. Стрелков задержали. 

фото   vk.com

41 2171
#стрельба
5

Комментарии (41)

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Раиса

1 минуту назад
Не надо уводить в сторону. Товарищи нарушили закон. Полиция почему то нарушений не углядела. Вопрос: почему???!! Вот на это надо обратить особое внимание, а не сводить к срачу по поводу бездомных собак.
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Глобус

2 минуты назад
Что за Бильбао? Это где, в Аргентине?
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Коля

3 минуты назад
А собачки, наверное, нехило обделались. Может даже несколько впоследствии скопытится.
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обывателю

6 минут назад
твои собаки тоже шавки ты их пока просто не выкинул.стрелки г.....ы
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Елена

6 минут назад
Екатерина Бильбао, ты всё пиаришься! Что ж ты никак не угомонишься?
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Натали

10 минут назад
Житель,выход у голодных собак один:ЖРАТЬ ЛЮДЕЙ,как это и произошло в истре
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я

12 минут назад
получается что по Липецку можно ходить с калашом заряженным холостыми патронами и шмалять где вздумается? В школах, на соборной и тд??? Правосудие по тербунски..
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Обыватель

13 минут назад
Житель,с самым злым народом согласен.У меня у самого три собаки.Я люблю животных,но не этих шавок,дворовых псин,которые кидаются пугая детей.Однажды накинулись на меня с сыном стая этих,я полчаса его на вытянутых руках продержал,пока они на мне джинсы рвали.Прохожие вызвали полицию и пока они одного кабеля не пристрелили,они не разбежались.И вы мне что-то говорите.Очнитесь вы человека с собакой сравниваете!!!
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Джой

16 минут назад
Обыватель, за....ли больные на голову....которые на все и всех слюнями брызжут
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Джой

17 минут назад
Грузин, причем тут ради скотинки. Таким и в людей ничего не стоит. Ты походу из них...обыватель
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