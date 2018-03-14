Инцидент со стрельбой у приюта не представлял угрозы

Принятый за боевое оружие автомат оказался обычным «пугачом».



На приют для домашних животных никто не нападал. К такому выводу пришли полицейские после проведения проверки по факту инцидента 13 марта .



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оружие стрелков изъято. В ходе осмотра установлено, что это шумовая копия боевого оружия. В патронах нет пуль. Одновременно с этим владелец «пугача» объяснил, что просто развлекался с компанией друзей у приюта. Никаких криминальных целей он не преследовал.

В связи с тем, что действия мужчины не несли угрозу жизни и здоровью окружающих, в отношении него никаких санкций предпринято не будет – нет состава преступления. В то же время в пресс-службе отметили, что липчанин может быть привлечен к административной ответственности за нарушение тишины и порядка, однако заявлений именно в этом ключе не поступало.

Напомним, что сегодня организаторы приюта для бездомных животных «ТЕРРИТОРИЯ СПАСЕНИЯ» Липецк» заявили о стрельбе у его территории, произошедшей 13 марта. Сотрудники приюта преследовали машину, в которой уехали стрелявшие и обратились в полицию. Стрелков задержали.

фото vk.com

