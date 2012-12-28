На шести улицах Липецка отключат холодную воду

26 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители шести улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18к1 по улице М. Расковой, №№ 1, 1а, 2, 4, 6 по улице Крупской, № 25 по улице Осипенко, №№ 2, 4 по улице Гришина, №№ 2, 4 по улице Фестивальной, № 46 по улице Стаханова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.