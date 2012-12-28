Липецкая область пережила еще одну тревожную ночь: вводились желтый и красный уровни воздушной опасности
Липецкая область пережила еще одну тревожную ночь: вводились желтый и красный уровни воздушной опасности
Общество
20
5 минут назад
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
26 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся жители шести улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
