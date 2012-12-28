Липецкая область пережила еще одну тревожную ночь: вводились желтый и красный уровни воздушной опасности
Происшествия
17 минут назад
На Соколе ветром свалило дерево у дома
К счастью, никто не пострадал.
По словам очевидицы, никто не пострадал.
Порывы ветра сегодня достигают 17 метров в секунду. Спасатели с утра распространили экстренное сообщение по поводу усиления ветра.
Фото: vk.com/lipetsksokol
