На Соколе ветром свалило дерево у дома

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня на улице Аксакова у дома №2 порывом ветра сломало толстый ствол дерева.По словам очевидицы, никто не пострадал.Порывы ветра сегодня достигают 17 метров в секунду. Спасатели с утра распространили экстренное сообщение по поводу усиления ветра.



