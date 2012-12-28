Все новости
Происшествия
62
17 минут назад

На Соколе ветром свалило дерево у дома

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня на улице Аксакова у дома №2 порывом ветра сломало толстый ствол дерева.

По словам очевидицы, никто не пострадал.

Порывы ветра сегодня достигают 17 метров в секунду. Спасатели с утра распространили экстренное сообщение по поводу усиления ветра.

Фото: vk.com/lipetsksokol


ветер
дерево
Комментарии

