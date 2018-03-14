Российская академия художеств привезла в Липецк 54 произведения

Их автор удостоен множества регалий и наград.

В Липецком областном художественном музее открылась выставка живописи народного художника РСФСР и РФ, академика и члена Президиума Российской академии художеств, почетного Президента Международной ассоциации искусств (ЮНЕСКО) Олега Михайловича Савостюка. Выставка организована в рамках сотрудничества Липецкой области с Российской академией художеств. Как сообщает Российская академия художеств, известный мастер изобразительного искусства родился 30 декабря 1927 года в Москве. Художественное образование получил в Московском Государственном художественном институте им. В.И. Сурикова. Учился у таких известных художников, как Д. Мочальский, М. Черемных, М. Родионов, Ю. Рейнер, Н. Пономарев. По окончании института, с 1953 года, О.М. Савостюк занимается плакатной графикой в соавторстве с известным художником Б.А. Успенским. Плодотворным оказалось сотрудничество Олега Михайловича и с Большим театром. Афиши и плакаты к балетным спектаклям театра, выполненные художником, вошли в золотой фонд отечественного оформительского искусства. Являясь мастером импровизаций и перевоплощений, Олег Савостюк обладает широким спектром творческих интересов: театральный плакат, книжная графика, станковая и монументальная живопись, дизайн. Произведения художника многогранны, они заключают в себе множество смыслов, оттенков, тонов и красок. Живопись Олега Михайловича, с одной стороны, склонна к игре, озорству, доброй шутке, в ней царит дух праздника и ярмарки. Также в его произведениях угадываются и глубокие философские мысли о предназначении художника, о жизни, о душе. В своих живописных полотнах мастер использует декоративные элементы, в них есть некая условность, которая выводит человека из бытового в символическое. Олег Михайлович - профессор, признанный педагог, занимаясь преподавательской работой с 1962 г., воспитал более тысячи учеников, которые нашли свое место в искусстве и гордятся своим учителем. С 2001 года художник является постоянным председателем Государственной аттестационной комиссии в Воронежском художественном училище, с 2011 года - руководителем Академического пленэра в Острогожске. Олег Савостюк удостоен множества регалий и наград, среди которых: орден Дружбы народов, орден Почета и орден Труда, медаль «Достойному», «Золотой крест» Российской академии художеств, серебряная медаль студии им. М.Б. Грекова, серебряная медаль Российской академии художеств. Художник много путешествовал. Его произведения подобны репортажам о жизни в разных ее проявлениях. Впечатления от поездок стали основой для создания работ, которые демонстрировались на выставках во многих городах России и за рубежом. Произведения Олега Савостюка находятся в Третьяковской галерее, в Русском музее в Санкт-Петербурге, Театральном музее имени Бахрушина, Музее современного искусства в Варшаве, музеях и частных коллекциях США, Франции, Италии, Финляндии, Испании, Канады, Великобритании, Германии, Польши, Болгарии. Организованная в Липецке персональная выставка - 70-я по счету. В экспозиции представлены 54 произведения в технике масляной живописи периода 2015 - 2017 гг. Жанры разнообразны: потрет, пейзаж, натюрморт, сюжетная картина. Фото rah.ru