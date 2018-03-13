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В Липецке откроется выставка посвященная «сторожу станции Добринка» - Максиму Горькому

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#выставка #Горький
В Липецке откроется выставка посвященная «сторожу станции Добринка» - Максиму Горькому

20 марта в Липецком областном краеведческом музее открывается выставка «Сторож станции Добринка», посвященная юбилею Максима Горького

28 марта исполняется 150 лет со дня рождения известного советского писателя М.Горького, который в своих странствиях по стране  побывал и на территории Липецкого края.

В октябре 1888 года Алексей Пешков, которому тогда было 20 лет, прибыл на станцию Грязи, где работал его знакомый М.Я. Началов, подыскавший  для него место конторщика на станции Добринка. Но это место оказалось занятым, и будущему писателю пришлось согласиться на должность ночного сторожа,  попутно выполняя и другие обязанности. Проработал он здесь около 4-х месяцев, а затем его перевели на станцию Борисоглебск.

Впоследствии в автобиографическом рассказе «Сторож» М.Горький расскажет о своей жизни на станции, а по мотивам услышанной здесь истории он напишет рассказ «Скуки ради».

Этому короткому периоду в жизни М.Горького и будет посвящена выставка из фондов музея, где представлены подлинные фотографии станции Добринка, прижизненные издания книг, открытки.

Выставка будет работать с 20 марта по 28 октября 2018 года, сообщили в липецком областном краеведческом музее.

Фото: museum48.ru

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#выставка #Горький

Комментарии (1)

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Талицкий Чамлык .

22 минуты назад
Там ещё поставить на автостанции памятник Королёву и Путилину чтобы было кого обсывать !
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