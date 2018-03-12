Общество
сегодня, 09:32
Ельчанка получила розу от Егора Крида
Девушка претендует на руку и сердце артиста.
Уроженка Ельца Ольга Ломакина прошла в следующий тур шоу «Холостяк». Девушка получила от главного героя очередного сезона проекта Егора Крида розу. В своем Instagram ельчанка поблагодарила всех за сопереживание и поддержку.
По правилам проекта каждую неделю одна из участниц покидает телеплощадку Крид голосует за тех, кто останется на проекте, розами, та молодая особа, которая не получила заветный цветок, автоматически считается проигравшей и удаляется с проекта. Ельчанка сражалась за симпатии Егора Крида с 25 соперницами и оказалась в числе 15, получивших цветок.
23-летняя уроженка Липецкой области Ольга Ломакина — фотомодель и актриса. Еще в детстве она с удовольствием выступала на семейных вечерах, читая близким стихи. Карьеру артистки Ольга начала в 2012 году. Девушка была задействована в эпизодах сериалов «Кухня» и «Крыша мира». Интересно, что Ольгу можно увидеть в рекламе вместе с Егором Кридом — в прошлом году они рекламировали смартфон.
По правилам проекта каждую неделю одна из участниц покидает телеплощадку Крид голосует за тех, кто останется на проекте, розами, та молодая особа, которая не получила заветный цветок, автоматически считается проигравшей и удаляется с проекта. Ельчанка сражалась за симпатии Егора Крида с 25 соперницами и оказалась в числе 15, получивших цветок.
23-летняя уроженка Липецкой области Ольга Ломакина — фотомодель и актриса. Еще в детстве она с удовольствием выступала на семейных вечерах, читая близким стихи. Карьеру артистки Ольга начала в 2012 году. Девушка была задействована в эпизодах сериалов «Кухня» и «Крыша мира». Интересно, что Ольгу можно увидеть в рекламе вместе с Егором Кридом — в прошлом году они рекламировали смартфон.
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21 минуту назадОбщество
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