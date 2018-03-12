Ельчанка получила розу от Егора Крида

Девушка претендует на руку и сердце артиста.

Уроженка Ельца Ольга Ломакина прошла в следующий тур шоу «Холостяк». Девушка получила от главного героя очередного сезона проекта Егора Крида розу. В своем Instagram ельчанка поблагодарила всех за сопереживание и поддержку.По правилам проекта каждую неделю одна из участниц покидает телеплощадку Крид голосует за тех, кто останется на проекте, розами, та молодая особа, которая не получила заветный цветок, автоматически считается проигравшей и удаляется с проекта. Ельчанка сражалась за симпатии Егора Крида с 25 соперницами и оказалась в числе 15, получивших цветок.23-летняя уроженка Липецкой области Ольга Ломакина — фотомодель и актриса. Еще в детстве она с удовольствием выступала на семейных вечерах, читая близким стихи. Карьеру артистки Ольга начала в 2012 году. Девушка была задействована в эпизодах сериалов «Кухня» и «Крыша мира». Интересно, что Ольгу можно увидеть в рекламе вместе с Егором Кридом — в прошлом году они рекламировали смартфон.