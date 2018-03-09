Происшествия

сегодня, 09:43

В Ельце задержали похитителя ноутбука

1 977
#кража
В Ельце задержали похитителя ноутбука

Вор проник в частный дом.

8 марта в полицию обратился 27-летний житель Ельца. По словам мужчины, в его дом на улице Космонавтов, подобрав ключи, проник вор. Из житлья он вынес ноутбук.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 23-летний парень. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу. 
1 977
#кража

Комментарии (1)

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сегодня, 12:56
Воровать - это преступление, много воровать - это бизнес, грабить весь народ - это уже политика.
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