Происшествия
сегодня, 09:43
В Ельце задержали похитителя ноутбука
Вор проник в частный дом.
8 марта в полицию обратился 27-летний житель Ельца. По словам мужчины, в его дом на улице Космонавтов, подобрав ключи, проник вор. Из житлья он вынес ноутбук.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 23-летний парень. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 23-летний парень. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу.
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