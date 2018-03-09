В Ельце задержали похитителя ноутбука

Вор проник в частный дом.

8 марта в полицию обратился 27-летний житель Ельца. По словам мужчины, в его дом на улице Космонавтов, подобрав ключи, проник вор. Из житлья он вынес ноутбук.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 23-летний парень. Расследование проводит ОМВД России по г.Ельцу.