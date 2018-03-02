Общество

вчера, 16:45

Липчане назвали актуализаторы для транспортных карт «лишним звеном»

15 3284
#инициатива #транспорт #Портал неравнодушных
4
Липчане назвали актуализаторы для транспортных карт «лишним звеном»

Обновленная система транспортных карт для оплаты проезда в общественном транспорте пока вызывает у липчан и пользователей Портала неравнодушных больше нареканий, чем восторга.

Активнее всего липчане критиковали появление актуализаторов как одного из этапов зачисления средств на карту — это дополнительное звено считают лишними две трети пользователей сервиса «Портал неравнодушных», которые стали участниками обсуждения вопросов по оплате проезда и способам пополнения транспортных карт.

«Актуализация усложняет жизнь пользователям транспортных карт, ненужная «опция», - считает Галина Долгополова. С ней согласна Нина Петрова: «Актуализацию» — вообще отменить! Какой «супергений» её вообще придумал?» А пользователь Дмитрий Толстых поиронизировал: «Актуализировать? Вы свою зарплату тоже получаете после актуализации в ФНС? Это звено должно просто исчезнуть из операции оплаты. Корректное ассигнование оплаты — проблема получателя средств».

Некоторые пользователи, которые настроены не столь категорично, отмечают — в случае использования актуализаторов, те должны стать доступнее и заметнее. Как минимум, должны появится во всех автобусах, чтобы пассажирам не приходилось бегать по отделениям банков в поисках данного устройства. Как предложил Константин Золотарев: «Соглашусь со многими, что актуализаторы — это хрень полная. НО! Даже в Москве в случае удаленного пополнения т. карты Тройка, ее нужно актуализировать на желтых штуковинах, висящих в метро (те же самые актуализаторы). А Москву переплюнуть мы вряд ли сможем. Соответственно, предлагаю также поставить актуализаторы в транспорте. Так хоть будешь знать, что если деньги есть, но не довелось найти актуализатор, то всегда можно будет «обновить» деньги в транспорте. И напишите информацию о необходимости актуализации карт после удаленного пополнения в этих терминалах на вашем сайте!!! Желательно жирным и особым цветом, чтобы сразу бросалось в глаза. Я когда пополнил с мобильного приложения и с банкомата, 3 дня переплачивал и голову ломал, почему деньги не были зачислены. А потом чисто интуитивно вспомнил, что в сбербанке в районе банкоматов есть непонятная черная хрень, про которую мне говорили, что она как-то связана с транспортными картами. В итоге по собственному наитию я определил, для чего нужны эти штуки».

К введению оплаты проезда по банковской карте липчане относятся настороженно — считают это небезопасным. Транспортная карта должна быть отдельно, банковская — сама по себе. А вот оплата с помощью гаджетов (смартфонов, андроидов) — более реальный вариант. Для чего можно было бы разработать специальное приложение. У липчан есть еще один день, чтобы высказать свое мнение о способах пополнения транспортных карт и оплаты проезда в общественном транспорте на «Портале неравнодушных».
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15 3284
#инициатива #транспорт #Портал неравнодушных
4

Комментарии (15)

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Саня

32 минуты назад
Почему не могу проверить баланс, и пополнить через интернет, нужен код в личный кабинет, а за кодом ехать, в вашу организацию,короче усложняет жизнь, зделайте терминал в автобусе,или на крайняк на остановках,а не так надо куда-то ехать и искать пополнить карту,короче дебилизм,
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Офигенные удобства

сегодня, 01:32
Идиотизм полный, лучше бы как в старые времена сделали бы кассовый аппарат, бросил туда деньги, оторвал билет и езжай спокойно, так нет блин, всё хотят на электронику перевести и носиться с пополнениями как угорелые.
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Петруха

сегодня, 00:06
Скоты, поставьте терминалы или хотя бы актуализаторы на каждой остановке, складывается впечатление, что их умышленно установлено мало. Если едешь за наличку - билет никто не пробивает. Когда вы нажрётесь, пид@₽ы?
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вкл моцк

вчера, 22:22
транспортная карта - это по факту банковская карта, чем больше вы туда кинете денег, тем больше % за хранение с вас снимут, и даже не узнаете...ибо типа все по закону
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АЛЕКС

вчера, 21:54
Сегодня ехал как вы говорите в раздолбанном 352 за автом. номером 105, так там был дубак аж ноги мёрзли! подошли к водиле спросить, а он говорит у меня печка сломана, идите и мёрзните там! Вот такой сервис!!! А в новых " Волгобасах " теплынь и даже табло показывает реальную температуру. Так что пока холодно поездею в них! )))
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Гость

вчера, 21:51
А чем желтые карты были плохи ? Новые хрен где найдешь ...!
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ХА-ХА

вчера, 20:09
Даешь наличку ,и каждые 6-8 минут автобус в нужном направлении ,задолбали уже своими реформами , все маршрутки поисчезали ,муниципалов не дождёшься ,только слышно - мы закупили ,мы обновили ,15-25 минут на морозе стоишь ,зато с карточкой . А в новых "Волгобасах " дубак по круче чем в раздолбанных 322 ,особенно на задней площадке . ,
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Василий

вчера, 19:05
Отменить карточки сделать проезд бесплатный как было поверите для этого немного денег нужно чиновники больше разворуют
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У дворца

вчера, 19:00
нужно избавиться от говна в головах нга верху, и внизу, только уже поздновато, значит переворот это полит-преступление, а в интернете я уже начал зачистку, и выполнение умных комбинаций со своим войском, так что тут своя политика, и даже дурдому запрещаю в нее лезть, и новый указ, не согласным пи.дец, и согласным тоже, всех под гребенку
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Спец

вчера, 18:16
Что-бы избавиться от актуализаторов, необходимо все терминалы в транспорте подключить к интернет каналу. Из-за специфики работы системы.
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