вчера, 16:45
Липчане назвали актуализаторы для транспортных карт «лишним звеном»
Обновленная система транспортных карт для оплаты проезда в общественном транспорте пока вызывает у липчан и пользователей Портала неравнодушных больше нареканий, чем восторга.
«Актуализация усложняет жизнь пользователям транспортных карт, ненужная «опция», - считает Галина Долгополова. С ней согласна Нина Петрова: «Актуализацию» — вообще отменить! Какой «супергений» её вообще придумал?» А пользователь Дмитрий Толстых поиронизировал: «Актуализировать? Вы свою зарплату тоже получаете после актуализации в ФНС? Это звено должно просто исчезнуть из операции оплаты. Корректное ассигнование оплаты — проблема получателя средств».
Некоторые пользователи, которые настроены не столь категорично, отмечают — в случае использования актуализаторов, те должны стать доступнее и заметнее. Как минимум, должны появится во всех автобусах, чтобы пассажирам не приходилось бегать по отделениям банков в поисках данного устройства. Как предложил Константин Золотарев: «Соглашусь со многими, что актуализаторы — это хрень полная. НО! Даже в Москве в случае удаленного пополнения т. карты Тройка, ее нужно актуализировать на желтых штуковинах, висящих в метро (те же самые актуализаторы). А Москву переплюнуть мы вряд ли сможем. Соответственно, предлагаю также поставить актуализаторы в транспорте. Так хоть будешь знать, что если деньги есть, но не довелось найти актуализатор, то всегда можно будет «обновить» деньги в транспорте. И напишите информацию о необходимости актуализации карт после удаленного пополнения в этих терминалах на вашем сайте!!! Желательно жирным и особым цветом, чтобы сразу бросалось в глаза. Я когда пополнил с мобильного приложения и с банкомата, 3 дня переплачивал и голову ломал, почему деньги не были зачислены. А потом чисто интуитивно вспомнил, что в сбербанке в районе банкоматов есть непонятная черная хрень, про которую мне говорили, что она как-то связана с транспортными картами. В итоге по собственному наитию я определил, для чего нужны эти штуки».
К введению оплаты проезда по банковской карте липчане относятся настороженно — считают это небезопасным. Транспортная карта должна быть отдельно, банковская — сама по себе. А вот оплата с помощью гаджетов (смартфонов, андроидов) — более реальный вариант. Для чего можно было бы разработать специальное приложение. У липчан есть еще один день, чтобы высказать свое мнение о способах пополнения транспортных карт и оплаты проезда в общественном транспорте на «Портале неравнодушных».
"PR"
Саня
Офигенные удобства
Петруха
вкл моцк
АЛЕКС
Гость
ХА-ХА
Василий
У дворца
Спец