Культура

вчера, 16:39

На липецкую культуру потратили 3,3 миллиарда рублей

20 1494
#театр #концерт #дом культуры
На липецкую культуру потратили 3,3 миллиарда рублей

В регионе работают более тысячи учреждений культуры.

2 марта в Центре культурного развития Лев-Толстовского района пройдет совещание "Итоги работы муниципальных учреждений культуры Липецкой области в 2017 году и задачи на 2018 год".

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на развитие отрасли в 2017 году из консолидированного бюджета области направлено более 3,3 миллиарда рублей, что на 17 % больше, чем в 2016-м.

Сегодня в регионе работают более 1000 учреждений культуры: домов культуры, библиотек, музеев, театров и концертных организаций. В области действуют 488 муниципальных библиотек, 424 из них находятся в сельской местности. Доступ к сети Интернет имеют почти 84% библиотек. 480 муниципальных учреждений культурно-досугового типа организовывают культурный отдых жителей региона, активный досуг семей с детьми. Более 5150 кружков и любительских объединений работают в Липецкой области, в них занимается свыше 77 тысяч участников, более половины из них - это дети и молодёжь.

В 2017 году стартовала программа по строительству сельских Домов культуры, в рамках которой за 4 года будет построено 35 малых сельских Домов культуры. В ноябре-декабре 2017 года открыли свои двери полностью укомплектованные современным оборудованием 10 Домов культуры на 100 и 200 зрительских мест. Также завершено строительство Центра культурного развития в п. Лев-Толстой на 211 мест, проведены реконструкция и капитальный ремонт более чем в 40 муниципальных учреждениях культуры.

В минувшем году в рамках Года экологии в учреждениях культуры прошли сотни тематических мероприятий для различной возрастной аудитории. Помимо этого на территории Липецкой области проведены международные и всероссийские проекты, в числе которых: выставка народного художника СССР и РФ Церетели, фестиваль народного творчества им. Мистюкова, балет Чайковского «Лебединое озеро» на берегу озера с. Сезёново Лебедянского района, Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи».
20 1494
#театр #концерт #дом культуры

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Enriko

сегодня, 02:37
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
ответить

Кудаж вы их

вчера, 23:54
Распихали баблище такое.
ответить

На липецкую культуру потратили 3,3 миллиарда

вчера, 22:51
и ни культуры в Липецке ни денег......
ответить

Ара

вчера, 22:15
А че эта за лицо на футке
ответить

Дрочила

вчера, 22:14
Кругом п.... Т а толку 00000000
ответить

Алекс

вчера, 21:14
А толку ноль )
ответить

!!!

вчера, 19:46
Офигеть от таких цифирей! Цитируя телевизионных героев "За родную за страну гордость ощущается, ведь воруют почти все, а деньги не кончаются"...Не добавить-не убавить!
ответить

цирк

вчера, 18:56
вся липецкая ,,культура,, нужна лишь для того ,что б натягивать в нужный момент-148 процентов ,ну если не брать в расчет разного рода клоунов ,типа ряженных казаков, с оторванными козырьками на кортузах, найденных на помойке.
ответить

Калдырь

вчера, 18:30
Как можно тратить деньги на то чего нет?
ответить

а

вчера, 18:13
на улицу выйдешь - все такие окультуренные, аж блевать хоца
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Нижнем парке порадуют мам
#8 марта #парк
2
В Нижнем парке порадуют мам

вчера, 16:30

Культура
Стас Михайлов поблагодарил липчан в соцсетях
#Стас Михайлов #концерт
31
Стас Михайлов поблагодарил липчан в соцсетях

вчера, 16:09

Культура
Представители военной династии с 200-летней историей презентуют краеведческое издание
#краеведение
Представители военной династии с 200-летней историей презентуют краеведческое издание

вчера, 15:13

Культура
Липчанам покажут искусство на грани китча
#выставка #художник
1
Липчанам покажут искусство на грани китча

вчера, 11:07

Культура
В Липецке выставят картины с достопримечательностями Задонска
#выставка #пленэр
В Липецке выставят картины с достопримечательностями Задонска

27.02.2018 15:17

Культура
«Танцы на крыше» собрали 170 участников
#фестиваль #танцы
3
«Танцы на крыше» собрали 170 участников

27.02.2018 14:21

Культура