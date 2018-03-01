Культура
вчера, 16:39
На липецкую культуру потратили 3,3 миллиарда рублей
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В регионе работают более тысячи учреждений культуры.
2 марта в Центре культурного развития Лев-Толстовского района пройдет совещание "Итоги работы муниципальных учреждений культуры Липецкой области в 2017 году и задачи на 2018 год".
Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на развитие отрасли в 2017 году из консолидированного бюджета области направлено более 3,3 миллиарда рублей, что на 17 % больше, чем в 2016-м.
Сегодня в регионе работают более 1000 учреждений культуры: домов культуры, библиотек, музеев, театров и концертных организаций. В области действуют 488 муниципальных библиотек, 424 из них находятся в сельской местности. Доступ к сети Интернет имеют почти 84% библиотек. 480 муниципальных учреждений культурно-досугового типа организовывают культурный отдых жителей региона, активный досуг семей с детьми. Более 5150 кружков и любительских объединений работают в Липецкой области, в них занимается свыше 77 тысяч участников, более половины из них - это дети и молодёжь.
В 2017 году стартовала программа по строительству сельских Домов культуры, в рамках которой за 4 года будет построено 35 малых сельских Домов культуры. В ноябре-декабре 2017 года открыли свои двери полностью укомплектованные современным оборудованием 10 Домов культуры на 100 и 200 зрительских мест. Также завершено строительство Центра культурного развития в п. Лев-Толстой на 211 мест, проведены реконструкция и капитальный ремонт более чем в 40 муниципальных учреждениях культуры.
В минувшем году в рамках Года экологии в учреждениях культуры прошли сотни тематических мероприятий для различной возрастной аудитории. Помимо этого на территории Липецкой области проведены международные и всероссийские проекты, в числе которых: выставка народного художника СССР и РФ Церетели, фестиваль народного творчества им. Мистюкова, балет Чайковского «Лебединое озеро» на берегу озера с. Сезёново Лебедянского района, Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи».
Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на развитие отрасли в 2017 году из консолидированного бюджета области направлено более 3,3 миллиарда рублей, что на 17 % больше, чем в 2016-м.
Сегодня в регионе работают более 1000 учреждений культуры: домов культуры, библиотек, музеев, театров и концертных организаций. В области действуют 488 муниципальных библиотек, 424 из них находятся в сельской местности. Доступ к сети Интернет имеют почти 84% библиотек. 480 муниципальных учреждений культурно-досугового типа организовывают культурный отдых жителей региона, активный досуг семей с детьми. Более 5150 кружков и любительских объединений работают в Липецкой области, в них занимается свыше 77 тысяч участников, более половины из них - это дети и молодёжь.
В 2017 году стартовала программа по строительству сельских Домов культуры, в рамках которой за 4 года будет построено 35 малых сельских Домов культуры. В ноябре-декабре 2017 года открыли свои двери полностью укомплектованные современным оборудованием 10 Домов культуры на 100 и 200 зрительских мест. Также завершено строительство Центра культурного развития в п. Лев-Толстой на 211 мест, проведены реконструкция и капитальный ремонт более чем в 40 муниципальных учреждениях культуры.
В минувшем году в рамках Года экологии в учреждениях культуры прошли сотни тематических мероприятий для различной возрастной аудитории. Помимо этого на территории Липецкой области проведены международные и всероссийские проекты, в числе которых: выставка народного художника СССР и РФ Церетели, фестиваль народного творчества им. Мистюкова, балет Чайковского «Лебединое озеро» на берегу озера с. Сезёново Лебедянского района, Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи».
20 1494
Enriko
Кудаж вы их
На липецкую культуру потратили 3,3 миллиарда
Ара
Дрочила
Алекс
!!!
цирк
Калдырь
а