На липецкую культуру потратили 3,3 миллиарда рублей

В регионе работают более тысячи учреждений культуры.

2 марта в Центре культурного развития Лев-Толстовского района пройдет совещание "Итоги работы муниципальных учреждений культуры Липецкой области в 2017 году и задачи на 2018 год".



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на развитие отрасли в 2017 году из консолидированного бюджета области направлено более 3,3 миллиарда рублей, что на 17 % больше, чем в 2016-м.



Сегодня в регионе работают более 1000 учреждений культуры: домов культуры, библиотек, музеев, театров и концертных организаций. В области действуют 488 муниципальных библиотек, 424 из них находятся в сельской местности. Доступ к сети Интернет имеют почти 84% библиотек. 480 муниципальных учреждений культурно-досугового типа организовывают культурный отдых жителей региона, активный досуг семей с детьми. Более 5150 кружков и любительских объединений работают в Липецкой области, в них занимается свыше 77 тысяч участников, более половины из них - это дети и молодёжь.



В 2017 году стартовала программа по строительству сельских Домов культуры, в рамках которой за 4 года будет построено 35 малых сельских Домов культуры. В ноябре-декабре 2017 года открыли свои двери полностью укомплектованные современным оборудованием 10 Домов культуры на 100 и 200 зрительских мест. Также завершено строительство Центра культурного развития в п. Лев-Толстой на 211 мест, проведены реконструкция и капитальный ремонт более чем в 40 муниципальных учреждениях культуры.



В минувшем году в рамках Года экологии в учреждениях культуры прошли сотни тематических мероприятий для различной возрастной аудитории. Помимо этого на территории Липецкой области проведены международные и всероссийские проекты, в числе которых: выставка народного художника СССР и РФ Церетели, фестиваль народного творчества им. Мистюкова, балет Чайковского «Лебединое озеро» на берегу озера с. Сезёново Лебедянского района, Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи».