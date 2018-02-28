Спорт

вчера, 15:45

В Задонске родители-каратисты подали пример своим детям (ФОТО)

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В Задонске родители-каратисты подали пример своим детям (ФОТО)

Крупный спортивный праздник прошел в православной столице Липецкой области.

Более ста участников от 7 лет и вплоть до взрослых стали участниками фестиваля каратэ в спортивном комплексе «Янтарь» Задонска.

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В этом мероприятии принимали участие не только местных спортсмены, но и гости, приехавшие из Липецка, поселка Лев-Толстой.

Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, для юных спортсменов задонские бои стали важным этапом подготовки к первенству ЦФО по киокусинкай, которое в конце марта состоится в Нововоронеже.

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Самые зрелищные бои прошли у старших юношей (14-15 лет), юниоров (16-17 лет) и взрослых.

- На одном татами в этот день в разных возрастных группах выступали родители и дети, братья и сестры, - отметил Юрий Смыков, - Это здорово, когда родители служат примером и своим боевым духом подбадривают детей и дают желание стремиться к новым достижениям и победам.

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Наверняка после мероприятия каратэ и здоровый образ жизни стали еще популярнее в Задонске и всей Липецкой области.

Мероприятие было организовано при поддержке фонда президентских грантов.

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Комментарии (1)

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Наталья

вчера, 16:02
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