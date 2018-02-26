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Липецкие юнармейцы встретились с Сергеем Шойгу

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#Юнармия

А ещё с Никитой Михалковым, Василием Лановым, Михаилом Пореченковым и Светланой Хоркиной.

С 21 по 23 февраля в Москве в парке «Патриот» проходил Первый Всероссийский молодежный патриотический форум «Я – ЮНАРМИЯ!». На форум съехались 8000 участников: юнармейцы, суворовцы и кадеты из разных регионов страны. Как сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, наш регион был представлен юнармейцами отрядов Ельца, Липецка и Липецкого района. Для участников Форума были организованы семинары-тренинги, интерактивные программы, практические занятия по 11 основным направлениям деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: лидерство и гражданский патриотизм, «Юные герои», киберспорт, профориентация, инновационное и научно-техническое творчество, военно-спортивное направление, цифровой проект «Образовательная платформа «ЮНАРМИЯ», историческое, историко-краеведческое, туристическое направление, экология, творчество и творческое развитие, журналистское и информационное направление. Гостями и наставниками для участников форума стали: Министр обороны Герой РФ Сергей Шойгу, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков, двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, заслуженный артист России Михаил Пореченков и другие известные люди. Напомним, в нашем регионе юнармейское движение существует уже полтора года и насчитывает 411 участников, которые объединены в 17 отрядов. В настоящее время в Липецкой области готовятся реализовать целый ряд проектов, в том числе направленных на реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья, их социализацию и привлечение в ряды движения. Фото http://deti48.ru
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#Юнармия

Комментарии (2)

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Ваш Судья

6 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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у вас тоже дрищ после разливного пива

25 минут назад
Куда Путин пропал? ,вторую неделю в пивной не показывают его по телевизору,как бы не убег
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