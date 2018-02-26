Липецкие юнармейцы встретились с Сергеем Шойгу

А ещё с Никитой Михалковым, Василием Лановым, Михаилом Пореченковым и Светланой Хоркиной.

С 21 по 23 февраля в Москве в парке «Патриот» проходил Первый Всероссийский молодежный патриотический форум «Я – ЮНАРМИЯ!». На форум съехались 8000 участников: юнармейцы, суворовцы и кадеты из разных регионов страны. Как сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, наш регион был представлен юнармейцами отрядов Ельца, Липецка и Липецкого района. Для участников Форума были организованы семинары-тренинги, интерактивные программы, практические занятия по 11 основным направлениям деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: лидерство и гражданский патриотизм, «Юные герои», киберспорт, профориентация, инновационное и научно-техническое творчество, военно-спортивное направление, цифровой проект «Образовательная платформа «ЮНАРМИЯ», историческое, историко-краеведческое, туристическое направление, экология, творчество и творческое развитие, журналистское и информационное направление. Гостями и наставниками для участников форума стали: Министр обороны Герой РФ Сергей Шойгу, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков, двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, заслуженный артист России Михаил Пореченков и другие известные люди. Напомним, в нашем регионе юнармейское движение существует уже полтора года и насчитывает 411 участников, которые объединены в 17 отрядов. В настоящее время в Липецкой области готовятся реализовать целый ряд проектов, в том числе направленных на реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья, их социализацию и привлечение в ряды движения. Фото http://deti48.ru