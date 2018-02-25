Происшествия

вчера, 16:01

В столкновении грузовика и поезда пострадал 28-летний водитель

9 4461
#авария #ДТП
4
В столкновении грузовика и поезда пострадал 28-летний водитель

Проводится административное расследование.

В столкновении "КамАЗа" и железнодорожного состава, которое произошло сегодня в Грязинском районе пострадал 28-летний водитель грузовика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области. Мужчина доставлен в больницу, а по факту ДТП возбуждено административное расследование. 

Напомним, что сегодня около часа дня на нерегулируемом железнодорожном переезде у станции Байгора Юго-Восточной железной дороги в Грязинском районе произошло столкновение грузового поезда с  автомобилем "КамАЗ".

К двум часам дня последствия аварии были устранены.
9 4461
#авария #ДТП
4

Комментарии (9)

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Марина Русанова

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СЛЕСАРЬ

вчера, 20:49
Я 25 на Ж/Д отпахал. Бардак с переездами был и остался. Давно ли на Елецкой на Минской делали. Везде бардак начиная с СЦБ. А ваши комы х . . .я
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Гость

вчера, 18:42
Смотреть по сторонам надо заранее, я на том переезде из авто выходил смотрел в обе стороны и слушал, а потом быстро через рельсы переезжал, а парень подумал что успеет перед движущимся поездом- как в кино, только в жизни реальной по другому, урок для всех
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Ч.

вчера, 18:40
Гостя и Боцмана поддерживаю .
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гость

вчера, 17:41
Ничего не меняется в жизни, ну как на жд переезде нет шлагбаума?
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Ничего не меняется в жизни

вчера, 17:17
Ну как,водитель большегруза,ПРОФЕССИОНАЛ,допустил подобное ?
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Боцман

вчера, 17:11
Как жиряков пухлых рекламировать - так сразу- ,,войти на сайт ,,. Боитесь правды народной?
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Вскрытие

вчера, 17:00
И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди....
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5320

вчера, 16:20
здоровья-камазисту
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