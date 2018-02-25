В столкновении грузовика и поезда пострадал 28-летний водитель

Проводится административное расследование.

В столкновении "КамАЗа" и железнодорожного состава, которое произошло сегодня в Грязинском районе пострадал 28-летний водитель грузовика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области. Мужчина доставлен в больницу, а по факту ДТП возбуждено административное расследование.



Напомним, что сегодня около часа дня на нерегулируемом железнодорожном переезде у станции Байгора Юго-Восточной железной дороги в Грязинском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем "КамАЗ".



К двум часам дня последствия аварии были устранены.