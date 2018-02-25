Происшествия
вчера, 16:01
В столкновении грузовика и поезда пострадал 28-летний водитель
Проводится административное расследование.
В столкновении "КамАЗа" и железнодорожного состава, которое произошло сегодня в Грязинском районе пострадал 28-летний водитель грузовика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области. Мужчина доставлен в больницу, а по факту ДТП возбуждено административное расследование.
Напомним, что сегодня около часа дня на нерегулируемом железнодорожном переезде у станции Байгора Юго-Восточной железной дороги в Грязинском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем "КамАЗ".
К двум часам дня последствия аварии были устранены.
Напомним, что сегодня около часа дня на нерегулируемом железнодорожном переезде у станции Байгора Юго-Восточной железной дороги в Грязинском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем "КамАЗ".
К двум часам дня последствия аварии были устранены.
Марина Русанова
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