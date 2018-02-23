У Центрального рынка вновь «зачистили» стихийную торговлю

Рядом с Центральным рынком Липецка продолжается борьба со стихийной торговлей.



Сегодня специалисты Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели очередной рейд по ликвидации стихийной торговли рядом с д. №5А по пл. Победы и в подземном переходе.



Вновь были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.2 КоАП Липецкой области.



Предлагавшиеся к продаже товары изъяты и помещены на склад.







