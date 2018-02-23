Общество

вчера, 15:53

У Центрального рынка вновь «зачистили» стихийную торговлю

62 2466
#стихийная торговля
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У Центрального рынка вновь «зачистили» стихийную торговлю

Рядом с Центральным рынком Липецка продолжается борьба со стихийной торговлей.


Сегодня специалисты Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели очередной рейд по ликвидации стихийной торговли  рядом с д. №5А по пл. Победы и в подземном переходе.

Вновь были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.2 КоАП Липецкой области.

Предлагавшиеся к продаже товары изъяты и помещены на склад.



62 2466
#стихийная торговля
1

Комментарии (62)

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Трусы бабкины

34 минуты назад
Все изьяли?
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Участковый

вчера, 23:51
Молоканов ни причем- это бабки наглеют
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все просто

вчера, 23:35
Фашистская хунта единожуликов и единоворов от стихийной торговли мзду не получает
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Просто Липецк

вчера, 23:31
И в который раз? Этим надо заниматься ПОСТОЯННО!!! Ещё про подземный переход не забывать...
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Нео

вчера, 23:22
Если будут ежинидельные изъятия товаров то и торговли не будет, а самое главное нужно установить покровителей этой торговли, тогда в городе будет порядок
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Правда

вчера, 23:16
Еб... рашка нечего нельзя... а вы терпите... и помните что будуче хером из ЕР можно сбивать людей и не сидеть потом...А торговать не нельзя некак...
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Фермер

вчера, 23:00
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Про картошку

вчера, 22:36
Ты чего к губастой пристал? Она на рынке торгует пусть рынок с ней и разбирается А она как торговала гнилой картохой так и торговать будет Не нравится не бери
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Липецк

вчера, 22:29
Артурчика не трогайте, ИЗВЕРГИ!
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Хамид.

вчера, 21:17
Хамид., Там удобно покупать. Я часто там носки покупал.
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