Общество
вчера, 15:53
У Центрального рынка вновь «зачистили» стихийную торговлю
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Рядом с Центральным рынком Липецка продолжается борьба со стихийной торговлей.
Сегодня специалисты Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели очередной рейд по ликвидации стихийной торговли рядом с д. №5А по пл. Победы и в подземном переходе.
Вновь были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.2 КоАП Липецкой области.
Предлагавшиеся к продаже товары изъяты и помещены на склад.
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