Ельчанин из-за «Матушки» отправился в колонию

Ранее судимый мужчина ограбил магазин.

Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в грабеже и уклонении от административного надзора. Ранее мужчина уже неоднократно был судим за кражи, грабеж, незаконный оборот наркотиков и фальшивомонетничество.



Как указано в материалах суда, мужчина совершил грабеж 17 апреля 2017 года. В тот день он похитил из магазина четыре бутылки водки марок «Кедровая Новопавловская», «Матушка» и «Хорошая». Ему удалось скрыться из торгового зала. Ущерб от преступления оценили в 850 рублей. Вычислить преступника помогли записи видеокамер. Кроме того, ранее за мужчиной был установлен административный надзор, но ельчанин после освобождения из колонии особого режима, где сидел за грабежи и фальшивомонетничество, не прибыл к избранному месту жительства.



Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали двумя годами лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.