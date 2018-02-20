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сегодня, 12:27

Ельчанин из-за «Матушки» отправился в колонию

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#грабеж #приговор #водка
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Ельчанин из-за «Матушки» отправился в колонию

Ранее судимый мужчина ограбил магазин.

Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в грабеже и уклонении от административного надзора. Ранее мужчина уже неоднократно был судим за кражи, грабеж, незаконный оборот наркотиков и фальшивомонетничество.

Как указано в материалах суда, мужчина совершил грабеж 17 апреля 2017 года. В тот день он похитил из магазина четыре бутылки водки марок «Кедровая Новопавловская», «Матушка» и «Хорошая». Ему удалось скрыться из торгового зала. Ущерб от преступления оценили в 850 рублей. Вычислить преступника помогли записи видеокамер. Кроме того,  ранее за мужчиной был установлен административный надзор, но ельчанин после освобождения из колонии особого режима, где сидел за грабежи и фальшивомонетничество, не прибыл к избранному месту жительства.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали двумя годами лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.
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#грабеж #приговор #водка
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Комментарии (3)

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гость

31 минуту назад
ничего страшного,на одном мизинце срок отмотает,тем более после особого
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Рабинович

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Раз пошли на дело - выпить захотелось...
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