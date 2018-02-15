В Липецкой области стали меньше болеть инфекционными заболеваниями

Но 13 человек умерли от пневмонии

В 2017 году зарегистрировано 261733 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора Липецкой области. Относительно 2016 года уровень общей инфекционной заболеваемости снизился на 4,7%.

Учтен рост заболеваемости по следующим нозологиям: энтеровирусная инфекция – 412 случая (в 5,4 раза), бруцеллез – 11 сл. (в 2016 году не регистрировался), клещевой боррелиоз – 57 сл. (на 22 сл.), туберкулез – 403 сл. (6,3%), микроспория – 1295 сл. (23,3%), энтеробиоз – 2593 сл. (4,8%).

Снижение (стабилизация) уровней заболеваемости зарегистрирована по следующим инфекционным болезням: сальмонеллез – 385 сл. (на 28,7%), коклюш – 78 сл. (в 4,5 раза), ВИЧ-инфекция – 365 сл. (на 6,9%), ветряная оспа – 4000 сл. (на 29,4%), хронические вирусные гепатиты – 605 сл. (на 13,0%), сифилис – 123 сл. (на 14,0%), гонорея – 72 сл. (на 33,3%), чесотка – 177 сл. (на 22,0%) и др., - всего по 40 нозологиям.

В общей структуре инфекционной заболеваемости доля острых респираторных инфекций составила 91,7%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ (сумма) была ниже уровня 2016 году на 4,5%. 2017 год характеризовался двухволновым эпидемический подъемом (декабрь 2016 – февраль 2017 года), обусловленным вирусами гриппа типов А(H3N2), В и др. респираторными вирусами, массовая иммунизация против гриппа, введение карантинных мероприятий обеспечили вовлечение в эпидемический процесс не более 5% населения.

Зарегистрировано 5365 случаев внебольничных пневмоний, что соответствует уровню 2016 года число летальных исходов (13) снизилось в 2,3 раза, связаны с поздним обращением, отягощенным анамнезом (не привитые, сопутствующие болезни).

В группе управляемых инфекций сохраняется эпидемиологическое благополучие, случаи кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка, полиомиелита, вирусного гепатита В (у привитых) не регистрировались.

На фоне стабилизации заболеваемость острыми кишечными инфекциями как установленной (1534 сл.), так и неустановленной этиологии (3377сл.) имел место рост кишечных инфекций, вызванных норовирусами в 1,8 раза (48 сл.) и кампилобактериями в 1,7 раза (76 сл.).

В июле-сентябре на территориях области наблюдался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией на 15 административных территориях, заболеваемость (412 сл.). Дети составили 97,4%, жители города Липецка - 76,4% (315 сл.). 86,7% случаев протекали в форме экзантем, герпангин, 13,8% – энтеровирусных менингитов.

В 2017 голду выявлено 365 случаев ВИЧ-инфекции на всех территориях (на 6,9% ниже уровня 2016 г.) преимущественно в возрастной группе 30-39, 18-29 лет, но отмечается рост заболеваемости в 1,7 раза группе 40-49 лет, среди лиц старше 50 лет. Наркотический путь инфицирования составил 42,3%, половой путь инфицирования – 54,7%.

На территории области с августа 2017 года регистрируется интенсивная эпизоотия бешенства животных, число очагов выросло в 4 раза (175), основным источником являются лисы (41,7%), в процесс вовлекаются домашние животные собаки, кошки, крупный и мелкий рогатый скот и др. – 58,3%). За медицинской помощью обратились 4483 человек, пострадавших от животных.

Заболеваемость микроспорией выросла на 26%, зарегистрировано 1050 случаев, в т.ч. среди детей 981 случай, в большей части источниками инфекции послужили бездомные кошки.

По поводу покусов клещами обратились 5157 человека. Зарегистрировано 57 случаев клещевого боррелиоза. Акарицидные обработки проведены на площади 696 га (в 1,3 раза больше, чем в 2016г.), на территориях летних оздоровительных учреждений, парков, кладбищ, частных домовладений и др.

Кроме того, зарегистрированы: 23 случай дизентерии; 13 случаев острого гепатита С; 10 случаев менингококковой инфекции; 5 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, по 4 случая трихофитии, трихинеллеза, эхинококкоза; по 3 случая острого вирусного гепатита В, острого вирусного гепатита Е; по 2 случая орнитоза, лихорадке Денге, гемофильной инфекции, дирофиляриоза; по 1 случаю лихорадки Западного Нила, малярии, иерсинеоза, листериоза.