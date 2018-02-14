Экономика

вчера, 18:30

Внешнеторговый оборот Липецкой области вернулся на уровень до времен санкций

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#внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот Липецкой области вернулся на уровень до времен санкций

425,3 млн. долларов составил внешнеторговый оборот Липецкой области в январе — по сравнению с прошлогодним он вырос на 16,9%.

Как отмечают в Липецкой таможне, впервые за последние четыре года были превышены показатели января 2014 года (424,1 млн. долларов) — те показатели, которых область достигла до введения санкций против нашей страны США и государствами Евросоюза. 

Экспорт вырос по сравнению с январем 2017 года на 11,3%, до 365,9 млн. долларов — это 97% досанкционного экспорта. Импорт вырос на 70,3 % до 59,4 млн. долларов и почти на треть превысил показатель досанкционного импорта Липецкой области. Этому способствовали импортозамещение и расширение географии внешней торговли Липецкой области. 

Так, в начале 2014 года странами с наибольшим стоимостным объемом импортных операций были Украина, США, Италия, Германия, Польша, Нидерланды, Китай, Венгрия, Турция, Франция. В настоящее время к ним добавились Швеция, Норвегия, Япония, Австрия, Люксембург, Испания, Бразилия, Великобритания, Словакия, Бельгия, Чехия, Словения, Финляндия, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Алжир, Ирак, Таджикистан, Монголия. 

Торговые связи поддерживались с 59 странами ближнего и дальнего зарубежья. Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечила 98 % объема внешнеторгового оборота (415,3 млн. долларов), со странами ближнего зарубежья - 2 % от объема внешнеторгового оборота (10 млн. долларов). 

Основу экспорта (94,2 %) составил экспорт черных металлов ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Среди импортируемых в регион товаров преобладали технологическое оборудование и запасные части к нему (32,9% от общего импорта), электрические машины (12,6%), черные металлы (9,4%), изделия из черных металлов (5,5%), пластмассы и изделия из них (4,5%), продукты переработки овощей и фруктов (2,3%). 

Внешнеторговые операции в январе оформляли 65 предприятий — участников ВЭД. Важнейшими из них по объему товарооборота являются: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Индезит Интэрнэшнл», ООО «Овощи Черноземья», ООО «ХОРШ РУСЬ», ЛЛЦ Йокохама Р.П.З.Липецк, ОАО «Прогресс», ООО «ТЕХНА», ООО «Липецкий завод тепличных конструкций», ООО «Бекарт», ООО «Л-Пак», ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ», ООО «Коссад Семенс Рюсси», ООО «Каргил», ООО «Фенци», ООО «Кемин Индастриз (Липецк)», ООО «ДЖ. Т. И. Елец», ООО «Липецкпиво», ООО «ЧСЗ-Липецк», ООО «Елецкая внешнеторговая компания», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ООО «Агроснабсахар», ООО «АЛУ-ПРО», ОАО «Добринский сахарный завод», ООО «Производственный комплекс Рационал», ООО «Агрофирма «Липецк», ООО «Бипласт».


 

12 801
#внешнеторговый оборот

Комментарии (12)

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точно

вчера, 22:51
Санкции нам только на пользу. Главное, чтобы Пыня не ушел.
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это как?

вчера, 22:34
расшифруйте пжлста
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Петров

вчера, 21:58
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Генерал Бикасов

вчера, 20:46
Фикция петуха губернатора!
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Неавтофанат

вчера, 20:24
Wowa, статистика ещё не использовала советский показатель - уровень на душу населения! Все эти цифры никакого отношения к Липецкой области не имеют. Идёт комплектная поставка на Индезит - импортные узлы. За границу идут готовые товары Индезита - экспорт. НЛМК реконструируют - импортное оборудование. За границу идёт металл - экспорт. По деньгам импорт выше, экспорт - ниже. Сама область что продала? Что поимела? Эти компании транснациональные.
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Любые сказки

вчера, 20:23
Перед выборами
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Антисанкции не работают, к чему их вводили ?

вчера, 20:18
Запрещённые к ввозу в Россию санкционные товары свободно стали идти к нам в область и обратно, вот так, нарушая закон Российской федерации повышаем свой уровень жизни, хотя, когда речь идёт о деньгах, глаза можно закрыть на всё, даже как можно почерпнуть из статьи, и на государственные законы.
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Липчанин.

вчера, 19:33
Ещебы вернули стоимость рубля к долору и евру . Ато мы 2,5 раза стали беднее а воры чиновники и алигархи богаче на спекуляции с валютой.
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Wowa

вчера, 19:33
Комитет по статистике не захотел прогибаться и писать фигню?
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чаки

вчера, 19:24
А с кем мы еще можем делать этот оборот. Только Северная Корея наш товарищ или Гондурас.
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