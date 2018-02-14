Внешнеторговый оборот Липецкой области вернулся на уровень до времен санкций

425,3 млн. долларов составил внешнеторговый оборот Липецкой области в январе — по сравнению с прошлогодним он вырос на 16,9%.

Как отмечают в Липецкой таможне, впервые за последние четыре года были превышены показатели января 2014 года (424,1 млн. долларов) — те показатели, которых область достигла до введения санкций против нашей страны США и государствами Евросоюза.

Экспорт вырос по сравнению с январем 2017 года на 11,3%, до 365,9 млн. долларов — это 97% досанкционного экспорта. Импорт вырос на 70,3 % до 59,4 млн. долларов и почти на треть превысил показатель досанкционного импорта Липецкой области. Этому способствовали импортозамещение и расширение географии внешней торговли Липецкой области.

Так, в начале 2014 года странами с наибольшим стоимостным объемом импортных операций были Украина, США, Италия, Германия, Польша, Нидерланды, Китай, Венгрия, Турция, Франция. В настоящее время к ним добавились Швеция, Норвегия, Япония, Австрия, Люксембург, Испания, Бразилия, Великобритания, Словакия, Бельгия, Чехия, Словения, Финляндия, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Алжир, Ирак, Таджикистан, Монголия.

Торговые связи поддерживались с 59 странами ближнего и дальнего зарубежья. Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечила 98 % объема внешнеторгового оборота (415,3 млн. долларов), со странами ближнего зарубежья - 2 % от объема внешнеторгового оборота (10 млн. долларов).

Основу экспорта (94,2 %) составил экспорт черных металлов ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Среди импортируемых в регион товаров преобладали технологическое оборудование и запасные части к нему (32,9% от общего импорта), электрические машины (12,6%), черные металлы (9,4%), изделия из черных металлов (5,5%), пластмассы и изделия из них (4,5%), продукты переработки овощей и фруктов (2,3%).

Внешнеторговые операции в январе оформляли 65 предприятий — участников ВЭД. Важнейшими из них по объему товарооборота являются: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Индезит Интэрнэшнл», ООО «Овощи Черноземья», ООО «ХОРШ РУСЬ», ЛЛЦ Йокохама Р.П.З.Липецк, ОАО «Прогресс», ООО «ТЕХНА», ООО «Липецкий завод тепличных конструкций», ООО «Бекарт», ООО «Л-Пак», ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ», ООО «Коссад Семенс Рюсси», ООО «Каргил», ООО «Фенци», ООО «Кемин Индастриз (Липецк)», ООО «ДЖ. Т. И. Елец», ООО «Липецкпиво», ООО «ЧСЗ-Липецк», ООО «Елецкая внешнеторговая компания», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ООО «Агроснабсахар», ООО «АЛУ-ПРО», ОАО «Добринский сахарный завод», ООО «Производственный комплекс Рационал», ООО «Агрофирма «Липецк», ООО «Бипласт».



